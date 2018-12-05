Олень Валера зазывает нижегородцев на «Горьковскую елку»

Уже второй год в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Горьковская елка» (0+). А чтобы завлечь на него жителей и гостей города, депкульт снял ролик, в котором олень Валера гуляет по нижегородским улицам, украшенным новогодней иллюминацией.

Видео-анонс фестиваля "Горьковская елка".Волшебство уже в городе! Видео - Дима Shain. Главный герой - олень Валера. Организатор - департамент культуры Нижнего Новгорода. Идея ролика - Studio LOCO.

Свой путь живой символ приволжской столицы начал на Нижневолжской набережной около пятиметровой скульптуры оленя. Потом Валера проследовал на набережную Федоровского, где полюбовался видами на Стрелку, и отправился на Большую Покровскую.

- Волшебство уже в городе! Встречаемся на новогоднем фестивале «Горьковская елка», - сообщил депкульт в соцсетях.

Напомним, что в этот раз фестиваль пройдет на площади Минина и Пожарского. С 29 декабря по 7 января гостей будут ждать творческие мастерские, благотворительные концерты, музыкальные вечера, квесты, игры на свежем воздухе и многое другое. Вход свободный.