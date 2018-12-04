В Нижнем Новгороде открыли памятник поэту Александру Люкину, которому в 2019 году исполнится 100 лет

Коль жизнь была мне не забава,

Коль боли сердцу не забыть -

Есть у меня такое право:

С людьми о жизни говорить!

Такими простыми и искренними словами говорил со своими читателями Александр Иванович Люкин. «Крестьянский сын, воспитанник завода и волею судеб интеллигент», как охарактеризовал он себя в нескольких строчках, был членом Союза писателей СССР и считался «лучшим поэтом Волги». При жизни вышло лишь четыре его книги: в феврале 1968 года поэт был убит. Имя знаменитого земляка присвоили улице, библиотеке, скверу в Нижнем Новгороде. Но подобающего памятника Александру Люкину до сих пор не было. И вот 30 ноября на могиле поэта в Сормовском районе состоялось открытие памятника Александру Люкину. Несмотря на мороз, которым отметился последний день осени, на торжество собралось множество поклонников таланта нижегородского поэта. Проникновенно, от души говорили о творчестве Александра Люкина и замминистра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, открывшая церемонию, и депутат гордумы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, и другие выступающие.

В Нижнем Новгороде открыли памятник поэту Александру Люкину, которому в 2019 году исполнится 100 летФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мы увековечили память поэта, чтобы не только старшее, но и молодое поколение знало его стихи, - сказал Владимир Тамаров, генеральный директор ООО «Камнеград Нижний Новгород». –Именно благодаря благотворительной акции компании и появился достойный памятник поэту.

- Здесь собрались те, кто помнит и любит великого поэта земли нижегородской - Александра Ивановича Люкина, - не могла сдержать слез волнения Мария Ивановна Кузнецова, руководитель общественного клуба ветеранов поэта Александра Люкина, по чьей инициативе был установлен монумент. Мария Ивановна много лет пыталась увековечить память Александра Люкина, обращалась во многие компании по изготовлению памятников и различные организации Нижнего Новгорода, с просьбой о помощи в установке памятника, но ни одна из организаций не откликнулась, кроме компании «Камнеград Нижний Новгород». Она от всего сердца и даже в стихах поблагодарила компанию «Камнеград Нижний Новгород» за замечательный подарок к 100-летию поэта.

В Нижнем Новгороде открыли памятник поэту Александру Люкину, которому в 2019 году исполнится 100 летФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Среди собравшихся было немало нижегородских литераторов – Николай Симонов, руководитель литературного объединения «Волга», Александр Фигарев, Виктор Карпенко и другие. И, конечно, в этот день звучали прекрасные стихи Александра Люкина. Короткие и такие емкие по содержанию, простые, как правда, и яркие, как искры. Настоящая большая Поэзия, понятная и близкая каждому человеческому сердцу.

И вот настает торжественный момент. Племянница поэта снимает ткань – и взору предстает прекрасный монумент из черного гранита. Чернильница с пером, страница книги с фотографией Александра Люкина и строчки из его бессмертных стихов: «Сгоришь, коль дерзко в жизни шагнешь, а не шагнешь - живым умрешь». Оригинальный проект, воплощенный в камне! Увековечена и память сына поэта, погибшего так же трагически, как и отец. Брусчатка и декоративная щебенка окаймляют памятник, маленькая сосенка венчает композицию. Новый памятник освящен. Завершается церемония возложением к подножию красных гвоздик.

Ольга ВАСИЛЬЕВА