Около 1,2 миллиона анкет поступило в центр подсчета голосов конкурса «Великие имена России» на Нижегородской ярмарке

Нижегородские волонтеры подсчитывают результаты офлайн-голосования в рамках проекта «Великие имена России» - центр подсчета голосов работает на Нижегородской ярмарке 4 декабря 2018 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с работой центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в обработке данных принимают участие 60 волонтеров, которые вручную перебирают бюллетени, собранные их коллегами из других регионов. Всего в центр обработки поступило 1,2 миллиона анкет из нескольких городов, среди которых, кроме Нижнего Новгорода, также Казань, Уфа, Самара, Пенза, Волгоград, Москва и многие другие.

По словам Глеба Никитина, на сайте проекта «Великие имена России» проголосовали 123 тысячи нижегородцев.

- Получился по-настоящему просветительский проект, который позволил возродить интерес к истории Нижегородской области и к истории России. Здорово, что на призыв поучаствовать в этом проекте откликнулось так много волонтеров – их хочется поблагодарить отдельно, - подчеркнул Глеб Никитин.

Всего на протяжении работы конкурса в Нижегородской области было задействовано около 700 волонтеров, которые провели более 50 мероприятий и собрали 65 544 анкеты.

Напомним, на этапе онлайн-голосования в Нижегородской области лидерами стали Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов – за них отдали свои голоса 32%, 15% и 52% нижегородцев соответственно.

- Волонтеры работали на информационных точках проекта – в торговых центрах, в аэропорту, на вокзале. Кроме того, мы провели много мероприятий: интерактивные игры, исторические квесты, встречи с родственниками Чкалова и Голованова, выезды к маломобильным гражданам, - поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.