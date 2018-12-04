«Билет в один конец»: вышла книга о знаменитом бейсджампере Валерии Розове

Книга о знаменитом советском и российском альпинисте, парашютисте и бейсджампере Валерии Розове «Билет в один конец» увидела свет спустя год после его гибели. Спортсмен погиб в возрасте 52 лет 11 ноября 2017 года в Непале в результате прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях: совершил прыжок с высоты шесть тысяч метров, а потом снова поднялся на гору, чтобы прыгнуть еще раз – и этот полет стал для него последним. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» пообщалась с вдовой Валерия Розова Натальей.

Есть один путь – наверх

- Идею книги мы с Валерой обсуждали давно – под его руководством и с его непосредственным участием было совершено множество интересных и уникальных экспедиций, накопилось огромное количество материалов и фотографий. В начале 2015 года Валера уже пытался начать писать книгу, но в силу постоянных разъездов и катастрофической нехватки времени, бросил... Я ему, конечно, напоминала о книге, было очень жаль пылящихся на полке материалов. Даже пыталась писать самостоятельно, - вспоминает Наталья Розова.

«Билет в один конец»: вышла книга о знаменитом бейсджампере Валерии РозовеФото: СОЦСЕТИ

В конце 2016 Валерий Розов наконец взялся за книгу – и даже нашлась помощница, которая пообещала не только заняться собственно текстом, но и оказать содействие при издании книги. Но после первого же текста, переложенного на бумагу под диктовку Валерия, стало ясно, что так дело не пойдет.

- Из-за полного непонимания специфики того, чем и как он занимается, текст получился совершенно нечитаемым и абсурдным. И возникла угроза очередного прекращения работы над книгой. И тогда я пообещала Валере, что буду полностью перерабатывать, а при необходимости – и переписывать все тексты. И с того момента буквально каждый день я этим занималась, - рассказывает Наталья.

Последние пять глав были дописаны уже после гибели Валерия. Из типографии книга вышла 7 ноября 2018 года. Называется она «Билет в один конец», а подзаголовок, по словам Натальи, очень точно рассказывает, о чем эта книга: «Истории о любви к жизни, людям и своему делу».

- Когда бейсер тренируется в горах, особенно где есть горнолыжные курорты, а значит, и подъемники, то билет покупается только наверх – вниз-то он им не нужен, вниз они прилетают под куполом парашюта, - объясняет Наталья Розова. – Так что это никакое не роковое название, как многие думают... Хотя такая трактовка тоже имеет право на существование.

Устанавливать мемориальные таблички отправилась целая экспедиция.Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, бейсджампером Валерий стал не сразу – сначала долгое время занимался парашютным спортом в дисциплине скайсерфинг. Но, став двукратным чемпионом мира и выиграв все возможные соревнования, он утратил мотивацию к дальнейшим тренировкам и выступлениям в этом виде спорта. Да еще и большинство конкурентов к тому времени и вовсе прекратили выступать. Тогда-то Валерий и увлекся бейсом.

Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков и рассматривается как крайне экстремальный спорт. И в этом виде спорта Валерий Розов не упустил возможности стать лучшим. 5 мая 2013 года он спрыгнул с северного склона горы Чангзе высотой 7220 метров и приземлился на леднике Ронгбук, установив мировой рекорд по высоте прыжка.

- Что и говорить – конечно, я всегда волновалась, особенно если речь шла не об обычной «тепличной» поездке, а о серьезной экспедиции. Все мои реакции – как у любого нормального любящего человека. Но я видела, сколько счастья ему приносит этот спорт, и не могла не поддержать Валеру, - признается Наталья.

Мемориал на высоте 6000 метров

В память о Валерии Розове в Гималаях теперь установлены три мемориальные таблички. Одна – в базовом лагере Ама Даблам на высоте 4600 метров, где Валерий приземлился после первого успешного прыжка. Вторая – в Основном мемориальном комплексе на основном маршруте к Эвересту на высоте 4850 метров – недалеко от стелы памяти казахским альпинистам и Анатолию Букрееву. А вот с третьей связана отдельная история...

Одна из мемориальных табличек установлена в базовом лагере Ама Даблам.Фото: СОЦСЕТИ

- В марте мне написала сообщение одна незнакомая девушка, представилась Анной Рыбаковой, сказала, что гибель Валеры произвела на нее очень серьезное впечатление и она хочет в память о нем на годовщину его гибели подняться на Ама Даблам и именно на его последнем экзите (месте прыжка) повесить памятную табличку. Спросила моего разрешения на это. Конечно, я также не смогла отказаться от такого предложения. Лично познакомились мы с Анной уже в Катманду. Очень приятная хрупкая миловидная девушка, совсем не похожая на суровых альпинисток. Не буду рассказывать про технические сложности в вешании табличек, но у Ани, человека, который никогда подобного не делал, они, как изначально и у меня, возникли сразу. На счастье, именно в наши сроки на Ама Даблам поднималась тройка альпинистов во главе с Лешей Лончинским, который не смог отказать в помощи повесить эту табличку на экзите на высоте 6000 метров! Я честно говоря, не знаю, есть ли где-либо на такой высоте таблички памяти? Но Валера это однозначно заслужил! Я благодарна всем, кто меня в этом поддержал!