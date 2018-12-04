Нижегородские спасатели МЧС провели рейд по местам выхода рыбаков на лед

С наступлением первых морозов, порой не дождавшись нужной толщины льда, рыбаки по традиции высыпают на водоемы. И многие даже не додумываются, какой опасности себя подвергают.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Во вторник, 4 декабря, спасатели МЧС проверили излюбленное место нижегородских рыбаков - Гребной канал. В рейд специалисты отправились на судне, оснащенном воздушной подушкой.

Любителям порыбачить объяснили, что выходить на неокрепший лед опасно. Также сотрудники МЧС проинструктировали рыбаков, что делать, если человек провалился под лед.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Кстати, в ходе проверки выяснилось, что большинство людей, вышедших на лед ловить рыбу, не носят с собой спасательные средства.

ВАЖНО

Чтобы избежать происшествий на льду, рекомендуется соблюдать следующие правила:

- до того, как выйти на лед, надо быть уверенным в его прочности. Человек можно погибнуть в воде в результате утопления, школа и переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду;

- если налицо признаки непрочности льда (треск, прогибание, вода на поверхности льда), надо срочно вернуться на берег, идти с широко расставленными ногами, не отрывая их отповерхности льда. На крайний случай ползите!

- ни в коем случае нельзя проверять лед на прочность ударом ноги;

- не оставляйте детей одних без присмотра.

Телефон Единой службы спасения - 01 (при звонке с мобильных устройств - 101 и 112).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.