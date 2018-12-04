2018-12-04T14:09:21+03:00
Общество

Евгения Лисицына из Нижнего Новгорода признана лучшим книжным блогером России

Ее Telegram-канал посвящен современной русской литературе
Анастасия НАЗАРОВА
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Премию учредила создатели премии "Большая книга".Премию учредила создатели премии "Большая книга".
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Нижегородка Евгения Лисицына стала первым лауреатом премии «_Литблог». Об этом сообщает пресс-служба национальной литературной премии «Большая книга».

В конкурсе участвовали блогеры со всей России, но экспертный совет отобрал лишь 15 финалистов. Победителя определило жюри во главе с литературным критиком и блогером Галиной Юзефович.

Автор Telegram-канала greenlampbooks Евгения Лисицына начала вести свой блог позапрошлой зимой. Особый акцент в нем сделан на современной русской литературе. Она пишет рецензии на книги Виктора Пелевина, Дмитрия Быкова, Алексея Сальникова, Марии Степановой, Шамиля Идиатуллина и других известных авторов.

По словам победительницы, книжное блогерство - возможность поделиться любовью к чтению с единомышленниками.

- Блогер - явление почти музыкальное, с ним либо резонируешь, либо нет. Так что для полноты картины всегда нужно найти пять, а то и десять «лучших» лично для себя блогеров, каждый - как маленький огонек, и тогда они осветят для вас книжное пространство, - заявила Евгения.

В свою очередь председатель жюри Галина Юзефович отметила, что именно в блогах происходит сегодня все самое интересное в книжной сфере. Присланные на конкурс работы тому подтверждение.

- Не все тексты, которые я прочла, одинаково совершенны литературно (хотя есть и вполне «готовые», взрослые и глубокие рецензии), но в каждой из них есть живая энергия, непосредственная эмоция и очень много интереса и любви к предмету, - сказала эксперт.

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