2018-12-04T13:29:04+03:00
Происшествия

ОМОН штурмом взял наркопритон в Нижнем Новгороде

Один из задержанных пытался выпрыгнуть в окно [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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На месте задержания были обнаружены аптекарские весы.На месте задержания были обнаружены аптекарские весы.
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Бойцы транспортного ОМОНа задержали продавцов наркотиков в Нижнем Новгороде, передает пресс-служба Росгвардии.

Бойцы ОМОНа задержали в Нижнем Новгороде продавцов наркотиков.

В ходе спецоперации один из троих сбытчиков запрещенных веществ пытался бежать, выпрыгнув в окно первого этажа. Но сотрудники ОМОНа пресекли его попытку.

Как оказалось, для бегства у злоумышленника были веские основания: он находился в розыске за ранее совершенное преступление.

На месте были обнаружены аптекарские весы, приспособления для расфасовки и порошок весом около 20 грамм. Экспертиза показала, что порошок - наркотическое вещество синтетического происхождения.

Задержанные переданы полицейским. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.

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