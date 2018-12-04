ОМОН штурмом взял наркопритон в Нижнем Новгороде
Бойцы транспортного ОМОНа задержали продавцов наркотиков в Нижнем Новгороде, передает пресс-служба Росгвардии.
Бойцы ОМОНа задержали в Нижнем Новгороде продавцов наркотиков.
В ходе спецоперации один из троих сбытчиков запрещенных веществ пытался бежать, выпрыгнув в окно первого этажа. Но сотрудники ОМОНа пресекли его попытку.
Как оказалось, для бегства у злоумышленника были веские основания: он находился в розыске за ранее совершенное преступление.
На месте были обнаружены аптекарские весы, приспособления для расфасовки и порошок весом около 20 грамм. Экспертиза показала, что порошок - наркотическое вещество синтетического происхождения.
Задержанные переданы полицейским. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.