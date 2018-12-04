ОМОН штурмом взял наркопритон в Нижнем Новгороде

Бойцы транспортного ОМОНа задержали продавцов наркотиков в Нижнем Новгороде, передает пресс-служба Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/680623" frameborder="0"></iframe> Бойцы ОМОНа задержали в Нижнем Новгороде продавцов наркотиков.

В ходе спецоперации один из троих сбытчиков запрещенных веществ пытался бежать, выпрыгнув в окно первого этажа. Но сотрудники ОМОНа пресекли его попытку.

Как оказалось, для бегства у злоумышленника были веские основания: он находился в розыске за ранее совершенное преступление.

На месте были обнаружены аптекарские весы, приспособления для расфасовки и порошок весом около 20 грамм. Экспертиза показала, что порошок - наркотическое вещество синтетического происхождения.

Задержанные переданы полицейским. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.