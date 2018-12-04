Глеб Никитин поручил создать управляющую компанию для подготовки к созданию Научно-образовательного центра

В Нижегородской области появится управляющая компания Научно-образовательного центра. По словам главы региона Глеба Никитина, учреждение займется оперативной доработкой концепции этого центра и налаживанием взаимодействия между наукой, образованием, промышленностью и бизнесом.

Как сообщает пресс-служба облправительства, региональному минпрому поручено обеспечить подготовку техзаданий от промышленности до предпринимательства.

- Все предприятия, которые заинтересованы в исследовательской и образовательной базе Научно-образовательного центра, нужно попросить ответить на вопрос: готовы ли они стать соучредителями центра? Есть ли желание пользоваться материально-техническими объектами, лабораториями, исследовательскими мощностями? Нам нужно уйти от общих обсуждений и заняться максимально конкретной работой, - заявил Никитин.

Кроме того, глава региона поручил местному минобру сформировать конкурсную комиссию, которая впоследствии выберет потенциального руководителя Цента.

- Нам надо собрать предложения от научных и образовательных учреждений, а также от бизнеса, чтобы на их основании выбрать оптимальных претендентов, - пояснил губернатор.

Напомни, что в России должно появиться от 15 и более научно-образовательных центров мирового уровня. Такова одна из задач нацпроекта «Наука».