13 нелегальных автобусов арестовали у частных перевозчиков в Нижнем Новгороде

В 2018 году в Нижнем Новгороде у частных перевозчиков были арестованы 13 автобусов за нелегальную работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В общей сложности, с начала года в Нижегородской области было организовано более ста рейдовых мероприятий, организованных Приволжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора совместно с УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- В 2018 году по итогам наших рейдов были арестованы 13 автобусов ООО «Автосфера», которые перевозили пассажиров по маршрутам № Т-21, Т-60 и Т-69. Причиной столь радикальных мер стало отсутствие у водителей карт маршрута и путевых листов, а также незаконная продажа билетов с логотипом «Минтранс РФ», - сообщила директор департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова. - Из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверок, администрация города отменила маршруты №Т-21 и Т-69, маршрут №Т-60 планируется к отмене.

В результате проверок было выявлено 13 фактов нарушения законодательства в транспортной сфере. По всем нарушениям сотрудниками МУГАДН составлены протоколы об административном правонарушении

Напомним, контроль за работой частных перевозчиков был усилен по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова. В прошлом году такой контроль не проводился, поэтому и не был арестован ни один автобус.