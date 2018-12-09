2018-12-09T19:42:03+03:00
Общество

Скорый поезд впервые связал Нижний Новгород и Великий Новгород

Первый поезд отправился 9 декабря
Юлия ДАНЧЕНКО
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Скорый поезд впервые связал Нижний Новгород и Великий НовгородСкорый поезд впервые связал Нижний Новгород и Великий НовгородФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Впервые в истории запущен прямой поезд из Нижнего Новгорода до Великого Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Первый рейс отправился в воскресенье, 9 декабря.

- Открытие железнодорожного сообщения между Великим Новгородом и Нижним Новгородом - очень важное событие для всей страны! Это крайне интересный маршрут, который проходит через множество исторических городов. Я искренне поздравляю всех пассажиров первого рейса! Это настоящее путешествие через сердце России, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Говоря о новом рейсе, Глеб Никитин даже пошутил, что города объединяет не только похожесть в названии, но и губернаторы-однофамильцы.

Путь нового маршрута очень интересный. Он проходит через города Золотого кольца и Серебряного ожерелья. Он делает остановки во Владимире, Москве и Твери. Все путешествие займет 13 часов 59 минут.

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 16:25, а в Великий Новгород прибывает на следующий день в 06.24. В обратный путь из Великого Новгорода поезд отправляется в 21.20. До Нижнего Новгорода он добирается на следующий день в 09.59.

Путешествовать можно в плацкартном вагоне, купейном или СВ. Есть в составе и один вагон для маломобильных граждан.

- Этот поезд сразу же показал свою востребованность – мест практически не осталось, в первый рейс отправились более трехсот человек. Причем, треть пассажиров едут до конечной остановки - до Великого Новгорода, - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

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