2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

Родители детей, посещающих детский сад №35 в Нижнем Новгороде, считают, что от них скрывают карантин по дизентерии

По словам нижегородцев, четверо детей из этого садика лежат в больнице с диагнозом «дизентерия»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Родители детей, посещающие детский сад №35 в Нижнем Новгороде считают, что от них скрывают карантин по дизентерии. Фото: Яндекс.КартыРодители детей, посещающие детский сад №35 в Нижнем Новгороде считают, что от них скрывают карантин по дизентерии. Фото: Яндекс.Карты
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В социальных сетях появилось сообщение от обеспокоенных родителей, чьи дети посещают детский сад № 35 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Их садик закрыли на карантин по ОРВИ с 7 по 13 декабря. Однако, по их словам, настоящая причина закрытия дошкольного учреждения – дизентерия.

- Три случая попадания детей из одной группы в 23 инфекционную больницу. Плюс еще один случай - ребенок попал из другой уже группы, но из этого же садика. Все заболели в одно время! – написали нижегородцы. - Еще многие лечились дома. Симптомы дизентерии на первой стадии очень похожи на симптомы ротовирусной инфекции. И вроде бы все нормально, СЭС отреагировали, выехала проверка, сад закрыли. Но вот про дизентерию ни слова. А сколько родителей осталось в неведении и в возмущении, что закрыли сад и детей водить некуда.

Однако на сайте Роспотребнадзора по Нижегородской области нет никакой информации о дезентирии в нижегородских детских садах.

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