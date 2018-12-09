2018-12-09T14:27:40+03:00
Общество

Определены места елочных базаров в Нижнем Новгороде

Площадки по продаже елок и новогодних украшений будут работать с 26 по 31 декабря 2018 года
Юлия ДАНЧЕНКО
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Определены места елочных базаров в Нижнем НовгородеОпределены места елочных базаров в Нижнем НовгородеФото: Станислав ШАХОВ
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Нижегородцы уже во всю готовятся к Новому году: дети пишут письма Деду Морозу, взрослые покупают украшения и присматривают елку, под которой позже появятся подарки. Администрация Нижнего Новгороде тоже включилась во всеобщий ажиотаж и уже определила места размещения елочный базаров. Они будут работать в каждом районе города с 26 по 31 декабря 2018 года.

Автозаводский район:

- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»),

- улица Космическая, у д.58а,

- Южное шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»),

- улица Плотникова, 4а (у автостоянки),

- улиц Львовская, 7 («Торговые ряды»).

Ленинский район:

- выход из станции метро «Пролетарская» (переход к улице Переходникова),

- проспект Ленина (выход из ст. метро «Двигатель революции» вест. №2, около тонаров),

- улица Академика Баха, у д.13 (около магазина «Зодиак»).

Московский район:

- улица Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ «Вишневый сад»),

- улица Березовская, у д.81 (у ТЦ «Серпантин»),

- улица Березовская, у д.1.

Нижегородский район:

- улица Костина, 13 (у входа в Средной рынок),

- улица Г. Усилова, у д.3/3,

- улица Германа Лопатина,6 микрорайон Верхние Печеры (около магазина «Магнит»).

Приокский район:

- проспект Гагарина, (площадь «Жукова»),

- площадь Маршала Жукова, 7 (территория, прилегающая к розничному рынку «Приокский»).

Советский район:

- улица Ванеева, остоновка Панина (около киоска «Печать»),

- пересечение улицы Пушкина с улицей Артельной,

- улица Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2».

Напомним, до 15 декабря во всех районах Нижнего Новгорода будут установлены уличные новогодние елки. Главная лесная красавица будет стоять на площади Минина и Пожарского целый месяц – с 15 декабря по 15 января. Ее высота составит 22 метра, а на ветвях разместятся около полутора тысяч пластиковых шаров и пять с половиной тысяч метров светодиодных гирлянд.

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