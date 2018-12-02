"Горел основательно": Частный дом полыхал в Семенове 1 декабря

Крупный пожар случился на улице Ломоносова в Семенове 1 декабря. Сообщение о возгорании дома поступило в 11:24, на место тут же выехали спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/680382" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар произошел в Семенове 1 декабря.

В тот же день в соцсетях появились фото и видео с места событий. По словам Александра Жигалина, пламя было сильным.

- [Дом]горел основательно. Надеюсь все живы. Соседи мои, - написал мужчина.

- Как жалко. Господи, дай вам сил и терпения, - посочувствовала хозяевам сгоревшего дома Анна Крупина.

- Страшное зрелище. Наблюдала из окна с работы. Знаю по себе, что такое пожар. Терпения и сил погорельцам. Надеюсь, все живы и здоровы, - добавила Татьяна Горшкова.

Дом на улице Ломоносова загорелся днем 1 декабря.Фото: СОЦСЕТИ

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, для ликвидации пожара было привлечено 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

- Уважаемые жители Нижегородской области, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования безопасности при эксплуатации электроприборов, - говорится на сайте МЧС.

Ранее "Комсомолка" писала, что 2 декабря страшный пожар случился в Павловском районе. Там огнем были охвачены дом и надворные постройки на площади 120 квадратных метров.