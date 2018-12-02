Баста выкинул уроженца Нижнего Новгорода из "Голоса"

Сергей Ламас из Нижнего Новгорода покинул шоу "Голос" на Первом канале. В выпуске от 30 ноября он спел дуэтом вместе с Ксеной Ивановой. Выбранная Бастой песня "Лето без тебя", мягко говоря, не впечатлила остальных наставников.

В эфире от 30 ноября Баста выбрал Ксену Иванову.Фото: скрин с видео

- Я не поняла, кому вы пели. Так получилось, что я не смогла сопереживать. Прекрасные голоса, просто не состоялось этого контакта между вами, - сказала Ани Лорак.

Солидарен с дивой оказался и фронтмен группировки "Ленинград", признавшийся, что ему не хватило актерской игры.

- По нотам все гениально. Но у меня не возникло сопереживания вашей трагедии расставания. Я понимал, что вы думали о нотах, а нужно было - об истории, - добавил Сергей Шнуров.

Композитора Констатина Меладзе также не восхитило выступление дуэта Ламас - Иванова.

- Я немного расстроен. Чтобы оценить уровень пения, нужны стойкие длинные ноты. Мне кажется, [получилось] очень суетно, нервно, и ты никак не можешь сосредоточиться на вокале, - пояснил Меладзе.

Нижегородец заявил, что это не конец его пути, а лишь начало.Фото: скрин с видео

Вместе с тем наставник конкурсантов заявил, что номер ему очень понравился. По его мнению, ребятам удалось показать настоящее расставание.

- Получилась нервозность. Вот это была настоящая эмоция, с которой вы замечательно справились. Слава богу, что не было актерской игры. Спасибо вам за настоящее, за очень грустную и такую зимнюю песню, - сказал Баста.

Выдержав паузу, музыкант произнес: "Иванова Ксения продолжит дальше".

Выбор звездного наставника заметно расстроил нижегородца, но тот все же поблагодарил его за то, что повернулся на слепых прослушиваниях.

- Конечно, была надежда. Она до сих пор есть. Это не конец моего пути. Потому что для упорных людей одна дверь закрывается, а другая открывается, - произнес Сергей Ламас и покинул сцену.

Напомним, что на слепых прослушиваниях Ламас исполнил песню Эда Ширана Thinking out loud. Наставники долго не решались нажать на красную кнопку, чтобы повернуться к исполнителю. Первым сдался Баста, правда, в итоге он оказался единственным повернувшимся.

- Знаете, почему они не повернулись? Пришлось надавить. Ты нам нужен, очень нужен моей команде, правда. Добро пожаловать! - заявил Василий Вакуленко.

В прошлом выпуске шоу покинул уроженец Выксы Сергей Мушта, которого на слепых прослушиваниях нахваливала Ани Лорак и благодарил за хулиганство Баста. Наставник Сергей Шнуров предпочел Муште Рушану Валиеву.

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