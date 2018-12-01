Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2

Московский хоккейный клуб «Динамо» обыграл нижегородский клуб «Торпедо» со счетом 3:2. Матч регулярного чемпионата континентальной лиги прошел в Нижнем Новгороде в спортивном центре «Нагорный».

- Сначала удача сопутствовала нижегородцам. На 10-ой минуте вперед вырвалось «Торпедо» благодаря голу Михаила Смолина. Вслед за этим шайбу в ворота соперника забросил нападающий «Динамо» Владислав Ефремов. Однако даже после этого нижегородцы сумели отыграться благодаря голу Дамира Жафярова. Но после этого удача отвернулась от игроков «Торпедо». В результате, матч закончился со счетом 3:2 в пользу московского «Динамо». Для москвичей этот выигрыш стал четвертым подряд, а для нижегородцев – третий проигрыш.

- Игра была напряженной, обе команды действовали хорошо. В начале мы заставляли соперника удаляться, но весь матч в большинстве действовали плохо, - заявил по итогам матча главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски. – Не забиваешь ты – забивают тебе. В третьем периоде пятиминутное удаление сломало нашу игру и дало шанс сопернику. А потом – еще одно удаление, оставившее нас «3 на 5». Будем разбираться. Это был ключевой момент встречи. При счете 2:1 мы добавляли, но удаление сломало игру и поменяло ее в сторону «Динамо».