2018-11-30T15:05:44+03:00
Общество

Слесарь-сборщик АПЗ Иван Сорокин: «Каждый собранный блок – это победа»

Молодой рабочий признан лучшим по качеству в поздразделении в октябре
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Слесарь-сборщик АПЗ Иван Сорокин: «Каждый собранный блок – это победа»Слесарь-сборщик АПЗ Иван Сорокин: «Каждый собранный блок – это победа»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Молодой слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №41 Арзамасского приборостроительного завода Иван Сорокин в октябре признан лучшим по качеству в своем подразделении. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Сборка особо ответственных электронных узлов спецтехники – работа ювелирная, она требует мастерства, огромной самоотдачи и ответственности. Здесь надо уметь работать с конструкторской и технологической документацией, качественно проводить пайку и сборку плат в сложный узел. Подобные умения могут формироваться у сборщиков не один десяток лет.

Иван Сорокин работает на предприятии всего три года. За это время он вырос от ученика до слесаря-сборщика авиаприборов 5 разряда. Освоил и собирает несколько видов изделий спецтехники. Такими достижениями может похвастаться далеко не каждый.

С благодарностью говорит Иван о тех, кто помогал ему делать первые шаги в профессии:

– Конечно, сначала было сложно, но осваивался шаг за шагом. Огромное спасибо моему наставнику Ирине Титаевой, а также нашему дружному коллективу цеха.

– Сегодня Иван имеет опыт, позволяющий ему достигать успехов в решении производственных задач, в сборке сложных изделий спецтехники, – отмечает мастер участка Илья Беда. – Если необходимо осваивать новую технику, то он без сомнения и, главное, с огромным интересом выполняет порученную ему работу. Ивана характеризуют целеустремленность и любознательность: при выполнении производственных заданий он всегда старается довести дело до конца, точно и в срок, сохраняя высокое качество собираемого изделия.

– Я люблю свою работу за то, что она интересная, – делится Иван Сорокин. – Каждый собранный блок – это победа! Порой в одном блоке может быть до восьми электронных плат, и моя задача – правильно их распаять, разместить в схему, чтобы узел бесперебойно эксплуатировался. Главное – четко соблюдать требования чертежа и техпроцесса, быть внимательным и ответственным.

Помимо работы Иван занимается спортом: играет в хоккейных командах города и района. Свой бойцовский характер он определяет словами генерала Василия Маргелова: «Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай».

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