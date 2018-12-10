2018-12-11T12:10:35+03:00
Общество

Нижегородская компания «Срочноденьги» извинилась за угрозы убить детей

Директор предложил закрыть кредит
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородская компания «Срочноденьги» извинилась за угрозы убийства детейНижегородская компания «Срочноденьги» извинилась за угрозы убийства детейФото: "КП" Архив
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Генеральный директор ООО «Срочноденьги» Андрей Артаев принес публичные извинения двум нижегородкам, которым коллекторы угрожали убить детей.

- Мы не одобряем такие методы работы, мы прекратили работу с данным коллекторским агентством и полностью сотрудничаем со следствием, - сказал Андрей Артаев. - От лица компании «Срочноденьги» мы приносим извинениям и в исключительном порядке готовы закрыть договор.

Напомним, история, которая произошла с двумя женщинами, повергла в ужас всех нижегородцев. В один из дней ничего не подозревающая женщина получила смс с фотографией своего ребенка и подписью: «А если он сдохнет?». Через некоторое время ее сестре позвонил мужчина и пообещал повторение ульяновской трагедии, когда коллекторы бросили в квартиру бутылку с зажигательной смесью. Она попала в кроватку к ребенку, от чего младенец чуть не погиб.

Женщины были напуганы. Поначалу они не могли понять, в чем же дело, но потом выяснилось, что их мать, с которой они долгое время не общались, взяла кредит в 25 тысяч рублей в микрофинансовой организации. При оформлении кредита женщина указала номера телефонов своих дочерей. Но кредит она не погасила. Когда же долг вырос до 47 тысяч рублей. За дело взялись коллекторы. «Трясти» деньги с должницы они не стали и сразу перешли к ее дочерям, у которых есть дети.

Напуганные женщины стали писать заявления в полицию и прокуратуру. Но ответа они так и не дождались, после чего обратились в одну из нижегородских телекомпаний. Во время записи сюжета коллекторы снова позвонили одной из сестер.

- Вы знаете, что бывает за чужие деньги? Их все равно придется вернуть, есть, нет. Вы слышали про ульяновскую трагедию, когда кинули бутылку с зажигательной смесью? Это было противозаконно. Но они это сделали? Сделали, - убеждал мужской голос на другом конце телефона.

В ходе разговора мужчина сказал, что все отдают деньги и главное, это найти подход.

- А там бабушка 80-летня раз и 100 тысяч за полчаса нашла, - продолжал разговор мужской голос. – Мы проверим: сможете либо нет. Будьте готовы ко всему.

Женщинам было настолько страшно, что они боялись выпускать детей на улицу.

После выхода статей в СМИ МВД России по Нижнему Новгороду возбудило уголовное дело в отношении коллекторов, которые угрожали нижегородкам .

- Сотрудниками отдела дознания отдела полиции №8 управления МВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий со стороны сотрудников коллекторской организации в отношении родственников женщины, взявшей кредит в микрофинансовой организации, - рассказала и.о. начальника ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Светлана Ковылина. - Заявление от женщин о том, что по телефону поступают угрозы от неизвестных лиц поступило в органы внутренних дел 24 ноября текущего года. В установленный законом срок сотрудниками полиции была проведена доследственная проверка указанных фактов. В результате этой проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство». В настоящее время проводится расследование.

История получилась настолько резонансной, что дошла до губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Необходимо, чтобы все поняли, что зарабатывать деньги таким способом не только аморально, но и преступно, - прокомментировал Глеб Никитин. - Я прошу правоохранительные органы однозначно реагировать на подобные факты, где четко прослеживается не только нарушение закона, но и возникает угроза для здоровья и жизни людей. Нужно работать над созданием механизмов, которые не позволят подобным «коллекторам» чувствовать себя безнаказанными.

Кроме того, губернатор дал департаменту региональной безопасности Нижегородской области поручение взять на контроль ход расследования и доложить о его итогах.

Однако коллекторы не остановились, и угрозы продолжились с еще большей силой.

- Вы еще поплатитесь за свою выходку, - написали они сообщение одной из сестер. – Без кормильца останешься.

После извинений, которые принес генеральный директор ООО «Срочноденьгми» запугивания прекратились. Однако это не отменяет того, что коллекторы нарушили закон, угрожая детям и родственникам женщин. Уголовное дело, которое было возбуждено в МВД России Нижнего Новгорода, не закрыто. Работа правоохранительных органов в отношении коллекторов продолжается.

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