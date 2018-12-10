Нижегородские спасатели рассказали подробности пожара в жилом комплексе «Бурнаковский»

Сообщение о пожаре в строящемся жилом комплексе «Бурнаковский» поступило на пульт оперативного дежурного МЧС по Нижегородской области 8 декабря в 22.54. Когда спасатели приехали на место происшествия, горели строительные материалы возле фасада строящегося дома.

- Причина пожара – неправильное использование газового оборудования, - рассказали в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

В социальных сетях местные жители написали, что слышали сильный взрыв.

- Чуть окна не выбило в соседних домах! – написали нижегородцы.

Кроме того, очевидцы утверждали, что взрыв произошел по вине работников организации, которые ночью ремонтировали фасад. Однако в пресс-службе правительства нижегородской области заверили «Комсомолку», что данное происшествие не имеет отношения к капремонту.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, во время пожара никто не пострадал. Огонь удалось потушить всего за три минуты. Огонь успел испортить территорию на площади девять квадратных метров.

В тушении принимало участие шесть человек и одна единица техники.