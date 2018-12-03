Антон и Виктория Макарские снимают в Нижегородской области программу для телеканала "Спас"

В конце октября чета Макарских выступала перед нижегородцами в ДК Железнодорожников, но уже через месяц вернулась сюда не петь, а снимать один из выпусков для проекта "Святыни России", который стартовал на телеканале "Спас" осенью.

Антон и Виктория Макарские в соборе Михаила Архангела.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Антон и Виктория приехали в Нижний Новгород 3 декабря, и тут же - встреча с местной прессой. Место выбрали знаковое - собор Архангела Михаила в кремле.

По словам звезды сериала "Бедная Настя" Антона Макарского, их с женой участие в программе "Святыни России" - большое счастье, потому что с гастролями они много где бывают, только маршрут скудный: аэропорт/вокзал - гостиница - съемочная площадка/сцена. А познавательный телепроект позволяет открывать уже знакомые города по-новому.

Виктория Макарская в соборе Михаила Архангела.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- То, что нам рассказывают знающие и любящие историю своего города люди, - это как глоток свежего воздуха! Я сам из Пензы, Вика из Витебска, то есть из относительно небольших городов. И мне всегда казалось, что провинциальные города ничем не отличаются от моей родины. Еще как отличаются! - воскликнул Антон. - Я даже представить не мог, насколько это великие города.

Виктория Макарская в соборе Михаила Архангела.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Актер отметил, что в этот приезд Нижний Новгород открылся ему с новой стороны и что приволжская столица входит в тройку самых любимых городов (разумеется, туда входит и родная Пенза).

- Наверное, все дело в том, что я сам с Поволжья. Здесь воздух похож на тот, которым я дышал в детстве. Волга, Ока… Все это невероятная красота! Плюс к этому ощущение родной земли, - продолжил восторгаться Антон Макарский.

Антон и Виктория Макарские в соборе Михаила Архангела.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В свою очередь Виктория добавила, что не ожидала такого количества поклонников передачи про святые места. Их оказалось очень много! Причем среди зрителей не только люди, интересующиеся православными программами, но и невоцерквленные.

- Мы получили множество писем, в котором люди признались, что начали смотреть нашу передачу просто из-за того, что это очень красиво. Мне самой приходится смотреть каждый выпуск по два-три раза, - призналась певица. - Первый раз смотрю только на картинку (она очень красивая), второй пытаюсь услышать, что же мы с Антоном говорим, ну а третий раз пытаюсь совместить все.

Кстати, хронометраж одного выпуска - всего 52 минуты. Под постами Макарских в Инстаграме поклонники так и пишут: для одного региона этого времени мало! Антон и Виктория абсолютно согласны.

Звездная семья прогулялась по Нижегородскому кремлю.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Как можно за это время показать, скажем, святыни Ленинградской или Нижегородской областей? Как? Дивеево, Саров, Арзамас… Невозможно! В общем, если хотите узнать больше о местах, про которые мы рассказываем, приезжайте и знакомьтесь с ними сами. Знаю, что многие, посмотрев наши выпуски, поехали по тем местам, которые были показаны в них. Сколько благодарностей мы потом получаем, - рассказал Антон.

Добавим, что программа "Святыни России" рассказывает об уникальных памятниках религиозной истории России, объектах духовного наследия, маршрутах культурно-религиозного туризма и паломничества в субъектах РФ. Часть съемок проходила этим летом, часть - стартовала поздней осенью. Из Нижнего Новгорода звездная семья отправится в Дивеево и Саров.