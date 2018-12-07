Министр экологии РФ посетил «Черную дыру», «Белое море» и полигон ТБО в Дзержинске

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин находится в Нижегородской области с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они вместе с губернатором Глебом Никитиным уже побывали на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске.

В ходе поездки они посетили полигон «Игумново», шламонакопитель «Белое море» и свалки промышленных отходов «Черная дыра».

Согласно информации, на «Белом море» сейчас ведется асыпка и уплотнение шламонакопителя для выравнивания поверхности и устройство технологических слоев, а на остальных объектах – подготовка к рекультивации.

Общий объем жидких, пастообразных и затвердевших отходов в «Черной дыре» составляет 71500 куб. метров, а на полигоне ТБО «Игумново» необходимо рекультивировать 41,7 га.

Кроме того, Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин съездили на мусоросортировочный комплекс. Пр словам главы Нижегородской области, реализация проекта соответствует основным направлениям развития системы по обращению с отходами в регионе.

Ранее сообщалось, что на ликцидацию этих трех объектов правительство РФ решило выделить 3,3 миллиарда рублей из резервного фонда. При этом общая стоимость работ – чуть более 7 миллиардов рублей. Напомним, что исполнителем работ является ООО «Газэнергострой – экологические технологии».