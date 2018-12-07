2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

Экс-чиновнику из Балахны грозит до 10 лет тюрьмы из-за скандала со сносом автостанции

Дмитрия Валатина обвиняют в превышении должностных полномочий
Юлия ИСАЕВА
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Экс-замглаве администрации Балахны грозит до 10 лет тюрьмы из-за скандала с автостанциейЭкс-замглаве администрации Балахны грозит до 10 лет тюрьмы из-за скандала с автостанциейФото: Архив "КП"
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Прокуратура Нижегородской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Балахны. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Скандал вокруг автостанции, снесенной ради торгового центра, длится с января 2015 года. Согласно информации, обвиняемый издал заведомо незаконное распоряжение о разрешении реконструкции здания автостанции, зная при этом, что проект разработан для строительства ТЦ.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, строительство торгового центра также связано с депутатами Глушковыми. С 2013 по 2016 год именно они под видом реконструкции автостанции возвели на участке двухэтажный торговый центр. В итоге новый объект исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахны лишились транспортного узла. Причиненный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 миллионов рублей.

Долгое время Глушковы находились в федеральном розыске. Три месяца назад их задержали на территории Грузии. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности на территории России.

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