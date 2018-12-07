2018-12-07T11:43:10+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде показали последние разработки для оказания протезно-ортопедической помощи

Участники всероссийской конференции посетили экскурсию в лаборатории по разработке экзоскелета и нейромобиля
Валерия ГРОМОВА
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По словам Виктора Казанцева, разработки появятся на улицах российских городов уже в ближайшие два годаПо словам Виктора Казанцева, разработки появятся на улицах российских городов уже в ближайшие два годаФото: Юлия ВАСИЛИШИНА
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В четверг, 6 декабря 2018 года, в ННГУ имени Лобачевского открылась всероссийская конференция «Развитие стационарной услуги при оказании протезно-ортопедической помощи».

Как сообщают организаторы мероприятия, в Нижний Новгород приехали 150 представителей протезно-ортопедических учреждений из 72 регионов России.

- Сегодня проводится огромная работа для того, чтобы протезно-ортопедическая помощь и реабилитация были доступны людям с ограниченными возможностями здоровья в каждом населённом пункте. Нижегородская область в этом отношении занимает передовые позиции, поэтому Нижний Новгород и был выбран для проведения конференции, - пояснил исполняющий обязанности директора ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России Олег Бессмертный.

Все присутствующие посетили экскурсию в лаборатории по разработке экзоскелета и нейромобиля. По словам проректора по науке ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет имени Лобачевского» Виктора Казанцева, эти разработки появятся на улицах российских городов уже в ближайшие два года.

- Сегодня мы показали экзоскелет, который будет коммерциализован в ближайшее время. Кроме того, мы показали нейромобиль, аналогов которому нет в мире. Это новое слово в реабилитации людей с ограниченными возможностями. Он даёт возможность вести полноценную жизнь, свободно передвигаясь по дорогам, - пояснил он.

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