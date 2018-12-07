Погода на 8-9 декабря в Нижнем Новгороде: снег и мороз до -10 градусов

Ближайшие выходные в столице Приволжья будут морозными, снежными и практически безветренными. Синоптики обещают похолодание до -9 градусов. Несмотря на это, ощущаться будут все -13.

Утром в субботу, 8 декабря, столбики термометров опустятся до -9 градусов. В течение всего дня ожидается небольшой снег и слабый восточный ветер, скорость которого не превысит полутора метров в секунду. Ближе к вечеру потеплеет на пару градусов, но ощущаться температура воздуха все равно будет как -10.

В воскресенье, 9 декабря, синоптики прогнозируют до -7 градусов мороза, которые по ощущениям тоже будут как -11. В обеденные часы из-за туч выглянет солнце, но снегопады не прекратятся. Ветер ускорится до двух метров в секунду. Ночью потеплеет до -5.

Следующая неделя обещает быть теплой. Столбики термометра не опустятся ниже -3 градусов до четверга.