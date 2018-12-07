2018-12-07T10:43:22+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД по Нижегородской области рассказали подробности страшной аварии, в которой погибла кондуктор

Женщина шла к остановившемуся трамваю, когда ее сбила маршрутка
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сотрудники ГИБДД по Нижегородской области рассказали подробности страшной аварии, в которой погибла кондуктор. Фото: стоп-кадр с видео очевидцаСотрудники ГИБДД по Нижегородской области рассказали подробности страшной аварии, в которой погибла кондуктор. Фото: стоп-кадр с видео очевидца
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Утро 6 декабря ничем особенно не отличалось ото всех остальных. Для 46-летнего кондуктора трамвая все шло своим чередом. Она стояла на остановке «Средной рынок» на улице Белинского и ждала, когда подъедет трамвай, в котором она будет работать. В 9.10 нужный трамвай остановился на остановке, и женщина стала переходить дорогу, направляясь к нему. Но так и не успела пройти небольшой участок. В этот момент по дороге неслась маршрутка №78, за рулем которой находился 44-летний водитель, водительский стаж которого 22 года. Не затормозив перед трамваем, он сбил женщину.

По свидетельствам очевидцев, он тут же попытался скрыться с места ДТП, но позже его все равно поймали.

Женщина же от полученных травм скончалась на месте еще до приезда скорой помощи, которая прибыла в 9.25. Позже она была доставлена в Центральный морг. У нее осталась дочь.

Страшное ДТП получило большой резонанс.

- Именно частные перевозчики чаще всего нарушают правила дорожного движения при остановке трамваев, - сказал директор МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов.

Прокомментировала трагедию и директор городского департамента транспорта Елена Кузнецова, назвав случай вопиющим.

- Мы сейчас дождемся результатов следствия, поскольку это ДТП со смертельным исходом, и потом уже будем принимать соответствующие решения. Но, конечно, безнаказанным этот случай мы не оставим, - сказала Елена Кузнецова.

Владимир Котов в свою очередь заявил, что Нижегородэлектротранс окажет помощь, в том числе и материальную, родственникам погибшей женщины.

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