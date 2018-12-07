2018-12-07T10:06:32+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» разгромило минское «Динамо» со счетом 6:3

Матч прошел в столице Белоруссии 6 декабря
Юлия ИСАЕВА
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Фото: официальный сайт ХК "Торпедо"Фото: официальный сайт ХК "Торпедо"
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В четверг, 6 декабря 2018 года, в Минске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. Нижегородское «Торпедо» встречалось с местным «Динамо». Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей из столицы Приволжья.

В первом периоде хозяева льда забросили две шайбы в ворота соперника, а нижегородцы – одну. На перерыв команды разошлись при счете 2:1 в пользу «Динамо».

Во второй двадцатиминутке хоккеисты сравняли счет до 3:3. А вот в третьем периоде «Торпедо» поразило болельщиков. На 46-й минуте шайбу в ворота «Динамо» забросил Роберт Саболич, через четыре минуты Антон Шенфельд изменил счет на 5:3. За семь секунд до конца встречи Дамир Жафяров подарил нижегородскому клубу еще одну шайбу.

На этой позитивной ноте автозаводцы завершили серию выездных матчей. Следующая игра пройдет 8 декабря в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. Соперником станет нижнекамский "Нефтехимик".

Напомним, «Торпедо» уже играло с минскими хоккеистами в этом сезоне. Матч проходил в Нижнем Новгороде 5 сентября. Тогда нижегородцы тоже подарили болельщикам победу, забросив три шайбы в ворота соперника.

Сейчас «Торпедо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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