2018-11-30T16:08:58+03:00
Общество

Очередные курсы по гироскопии завершились на АПЗ

За год курсы успели закончить около 110 специалистов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Очередные курсы по гироскопии завершились на АПЗОчередные курсы по гироскопии завершились на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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На Арзамасском приборостроительном заводе очередная группа сотрудников завершила курс целевого обучения по гироскопии. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Этой образовательной традиции на АПЗ исполнилось уже 15 лет. Предприятия, специализирующиеся на гироскопическом производстве, в настоящее время стали редкостью, поэтому дополнительная подготовка работников в области гироскопии – объективная необходимость.

Курс длится около трех недель и включает в себя 16 лекций. Каждая учебная программа формируется и дополняется материалами специализации для группы, исходя из требований подразделения, а также с учетом возможной ротации и перевода специалиста на другое изделие.

Среди слушателей курса есть представители нескольких заводских подразделений: в основном цеха №49, а также отдела главного конструктора по спецпродукции и цеха №37. Это слесари-сборщики авиационных приборов, регулировщики РЭАиП, инженеры-электроники, инженеры-технологи, занятые сборкой и регулировкой гироскопических приборов, контролеры сборочно-монтажных и ремонтных работ – все те, от кого непосредственно зависит качество изготовления продукции. Наибольшую популярность курсы имеют среди вновь принятых на предприятие сотрудников.

Занятия проходят в цехе №49 в учебном классе. Он оснащен наглядными пособиями – макетными образцами практически всей номенклатуры изделий, производимых в цехе №49: гироскопы, гиромоторы, гироузлы, маятники, датчики угла, датчики момента.

После обучения проводится аттестация, которая наглядно показывает, у кого из специалистов есть серьезный потенциал в той или иной сфере, а кто однозначно занимается не своим делом. Особо отличившиеся могут быть представлены к внеочередному повышению разряда.

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