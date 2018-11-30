Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2018 года

Тамбовчанка, чей долг оплатил шейх: «Каждые сутки в больнице обходились в 600 тысяч, но увезти маму было нельзя»

57-летней Наталье Поповой потребовалась экстренная операция на сердце. Спасти женщину не удалось, но клиника выставила ее дочери счет в 14 миллионов рублей