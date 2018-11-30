Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2018 года
Опубликованы социально-экономические показатели АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» за первые девять месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
Финансово-экономические показатели:
товарный выпуск - 8,76 млрд руб. (110,7% к аналогичному периоду прошлого года);
выручка - 8,83 млрд руб. (115,1%);
прибыль от продаж - 1,56 млрд руб. (179,2%);
чистая прибыль - 621,45 млн руб. (187,2%).
Трудовые показатели:
среднесписочная численность - 6548 чел. (101,2%);
среднемесячная заработная плата - 36070 руб. (110,2%);
производительность труда - 1,34 млн руб. на одного работника (109,4%).
Ввод в эксплуатацию основных средств - 647 млн руб. (122,7%).
Сумма налогов, уплаченных в бюджеты:
в федеральный - 573,1 млн руб.;
в областной - 422,7 млн руб.;
в местный - 52,6 млн руб.;
отчисления во внебюджетные фонды - 588,2 млн руб.