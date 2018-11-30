2018-11-30T15:59:22+03:00
Общество

Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2018 года

Отмечается рост всех основных параметров
Эльвира ОСИПОВА
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Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2018 годаОпубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2018 годаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Опубликованы социально-экономические показатели АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» за первые девять месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Финансово-экономические показатели:

товарный выпуск - 8,76 млрд руб. (110,7% к аналогичному периоду прошлого года);

выручка - 8,83 млрд руб. (115,1%);

прибыль от продаж - 1,56 млрд руб. (179,2%);

чистая прибыль - 621,45 млн руб. (187,2%).

Трудовые показатели:

среднесписочная численность - 6548 чел. (101,2%);

среднемесячная заработная плата - 36070 руб. (110,2%);

производительность труда - 1,34 млн руб. на одного работника (109,4%).

Ввод в эксплуатацию основных средств - 647 млн руб. (122,7%).

Сумма налогов, уплаченных в бюджеты:

в федеральный - 573,1 млн руб.;

в областной - 422,7 млн руб.;

в местный - 52,6 млн руб.;

отчисления во внебюджетные фонды - 588,2 млн руб.

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