2018-11-30T15:53:51+03:00
Общество

Рязанский ПД Арзамасского приборостроительного завода начал выпускать модульные водоочистные сооружения

В планах – постепенное расширение модельного ряда
Эльвира ОСИПОВА
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Рязанский ПД Арзамасского приборостроительного завода начал выпускать модульные водоочистные сооруженияРязанский ПД Арзамасского приборостроительного завода начал выпускать модульные водоочистные сооруженияФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Производственный департамент Арзамасского приборостроительного завода в Рязани (ПД) приступил к созданию новой продукции гражданского назначения – модульных водоочистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В рамках программы расширения ассортимента гражданской продукции ПД начинает сотрудничать с ООО «Alta Group» – крупным производителем очистных сооружений. К настоящему моменту сотрудники департамента уже собрали три комплекта модульных водоочистных сооружений. В планах – выпускать до шести комплектов очистных в месяц, постепенно расширяя модельный ряд.

К освоению новой продукции в рязанском подразделении АО «АПЗ» подошли серьезно и основательно. Предстояло освоить совершенно новые технологии – в частности, работу со вспененным пластиком. Для этого было приобретено необходимое оборудование, а местные специалисты прошли соответствующее обучение. Теперь ПД располагает экструдером – машиной для формирования пластичных материалов, станком для раскроя и другим оборудованием, а команда специалистов и квалифицированных рабочих выполняет все виды работ по сборке очистных сооружений без привлечения сторонних организаций. Но самое главное – изготовление всех комплектующих и выполнение всех операций теперь полностью осуществляется силами департамента.

Теперь рязанский департамент АО «АПЗ» сможет начать работу по проектированию и самостоятельному изготовлению емкостей для транспортировки различных деталей. Разнообразие модификаций полностью обеспечит нужды как самого департамента, так и всего предприятия, а современная конструкция и материалы минимизируют риск повреждения деталей при транспортировке.

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