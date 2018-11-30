2018-11-30T15:44:29+03:00
Общество

Победителей конкурса «Голос ребенка» наградили в Нижнем Новгороде

В конкурсе участвовали ребята от 7 до 12 лет
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Победителей конкурса «Голос ребенка» наградили в Нижнем НовгородеПобедителей конкурса «Голос ребенка» наградили в Нижнем НовгородеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Торжественное чествование победителей конкурса школьных работ «Голос ребенка» состоялось в Нижнем Новгороде 27 ноября 2018 года. Конкурс проводится Законодательным собранием Нижегородской области и автономной некоммерческой организацией «Новое поколение», а генеральным партнером проекта выступило АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В мероприятии приняли участие председатель ЗС НО Евгений Лебедев, депутаты регионального парламента, представители правительства области, администрации Нижнего Новгорода, бизнес-структур, общественные деятели.

– Приятно, что из года в год конкурс набирает популярность, расширяет свою географию, – отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев. – Основная идея проекта – дать возможность юным гражданам раскрыть свои таланты и рассказать о своих взглядах на жизнь и развитие региона. В этом году нас поразили работы школьников, где рассматриваются «взрослые» проблемы, которые сегодня находятся на контроле правительства не только области, но и России. Хочется, чтобы ребята пронесли свои идеи, свои мысли через всю жизнь и обязательно достигли намеченных целей.

В этом году конкурс проходит уже в 15-й раз. Возраст участников – от 7 до 12 лет. На рассмотрение жюри поступило более четырех тысяч сочинений и рисунков из 45 районов Нижегородской области.

Работы принимались по номинациям: «Ради России жить и творить», «Земля – наш общий дом», «Чтобы тело и душа были молоды», «Работа, которую мы выбираем», а также «Совет государственному человеку», приуроченной к 25-летию Законодательного собрания.

Победителей конкурса в этом году оказалось больше, чем обычно, в их числе ребята, чьи родители трудятся в АО «АПЗ».

Лариса Балагурова свои летние каникулы не сидела без дела, а работала на ферме телятницей. Свои впечатления она описала в сочинении в номинации «Работа, которую мы выбираем». Творчество юной участницы по достоинству оценило жюри конкурса, и девушка стала победителем.

– Идею принять участие в конкурсе «Голос ребенка» мне подала мама, – рассказывает Лариса. – На своем опыте я поняла, что работа на ферме – это очень тяжелый труд, который научил меня ответственности. Такие проекты нужны для того, чтобы руководители знали, чем живут люди в регионе, чтобы они были ближе к народу.

Уже третий год среди победителей конкурса – Александра Карпунина. Девушка отлично рисует, и ее работа вновь была в числе призеров.

– Картинка всплыла в голове сама собой, и я поняла, что должна нарисовать этот рисунок, – комментирует Александра. – Своей работой я хотела сказать, что в мире не должно быть расового неравенства и ущемления прав людей различных национальностей.

Среди юных участников конкурса – второклассница Арина Глазунова. Тема ее сочинения «Человек с большой буквы». Свою работу она посвятила первому генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода Павлу Пландину, в которой рассказала, что дело его живет и развивается по сей день.

В 2018 году «Голос ребенка» стал лауреатом конкурса «Фонда президентских грантов». Как отметили организаторы мероприятия, у него большое будущее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тамбовчанка, чей долг оплатил шейх: «Каждые сутки в больнице обходились в 600 тысяч, но увезти маму было нельзя»
57-летней Наталье Поповой потребовалась экстренная операция на сердце. Спасти женщину не удалось, но клиника выставила ее дочери счет в 14 миллионов рублей
Новости 24
Около 150 заявок поступило в ИС «Антиснег» от нижегородцев
Нижегородская область занимает второе место в ПФО по количеству допущенных кандидатов в «Лидеры России»
Антон и Виктория Макарские снимут передачу о Нижегородской области
Глеб Никитин: В ближайшие шесть лет Нижегородская область получит на благоустройство больше 10 миллиардов рублей
К 800-летию Нижнего Новгорода появится набор юбилейных марок
Андрей Богданов стал гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Дети-инвалиды бесплатно посетят аквапарк в Кстове
Организаторы питания в нижегородских школах оштрафованы на 1,8 млн рублей за антисанитарию
Глеб Никитин наградил победителей регионального конкурса «Все – звезды!»
В Нижнем Новгороде сгорел автомобиль
Глеб Никитин встретился с ведущими нейрохирургами России
У двух нижегородцев изъято более шести килограммов наркотиков
В Дивеевском районе до сих пор не определили место для складирования снега
При покупке автомобиля в салоне «Нижегородец» теперь можно расплатиться банковской картой
Отделение МФЦ в Канавинском районе меняет свой адрес
Нижегородская область получит 5,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»
В Нижегородской области столкнулись две иномарки: пострадавших четверо
Житель Дзержинска задержан за попытку дачи взятки полицейскому
В Нижнем Новгороде водитель на иномарке сбил двухлетнюю девочку
На улицах Сормовского района выявлено 80 неработающих фонарей
Глеб Никитин наградил почетных граждан Нижегородской области
33-летний житель Дзержинска обокрал ребенка
Депутаты ЗСНО приняли изменения в областной бюджет на 2018 год
Символ борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне
Будущее здания Банка Рукавишниковых обсудили в Нижнем Новгороде
Первый региональный центр «серебряного» волонтерства открылся в Нижнем Новгороде
Детская спортивная школа в Городецком районе работает с нарушениями
В Нижем Новгороде узбек получил 8 лет колонии за попытку продажи героина