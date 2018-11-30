Победителей конкурса «Голос ребенка» наградили в Нижнем Новгороде

Торжественное чествование победителей конкурса школьных работ «Голос ребенка» состоялось в Нижнем Новгороде 27 ноября 2018 года. Конкурс проводится Законодательным собранием Нижегородской области и автономной некоммерческой организацией «Новое поколение», а генеральным партнером проекта выступило АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В мероприятии приняли участие председатель ЗС НО Евгений Лебедев, депутаты регионального парламента, представители правительства области, администрации Нижнего Новгорода, бизнес-структур, общественные деятели.

– Приятно, что из года в год конкурс набирает популярность, расширяет свою географию, – отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев. – Основная идея проекта – дать возможность юным гражданам раскрыть свои таланты и рассказать о своих взглядах на жизнь и развитие региона. В этом году нас поразили работы школьников, где рассматриваются «взрослые» проблемы, которые сегодня находятся на контроле правительства не только области, но и России. Хочется, чтобы ребята пронесли свои идеи, свои мысли через всю жизнь и обязательно достигли намеченных целей.

В этом году конкурс проходит уже в 15-й раз. Возраст участников – от 7 до 12 лет. На рассмотрение жюри поступило более четырех тысяч сочинений и рисунков из 45 районов Нижегородской области.

Работы принимались по номинациям: «Ради России жить и творить», «Земля – наш общий дом», «Чтобы тело и душа были молоды», «Работа, которую мы выбираем», а также «Совет государственному человеку», приуроченной к 25-летию Законодательного собрания.

Победителей конкурса в этом году оказалось больше, чем обычно, в их числе ребята, чьи родители трудятся в АО «АПЗ».

Лариса Балагурова свои летние каникулы не сидела без дела, а работала на ферме телятницей. Свои впечатления она описала в сочинении в номинации «Работа, которую мы выбираем». Творчество юной участницы по достоинству оценило жюри конкурса, и девушка стала победителем.

– Идею принять участие в конкурсе «Голос ребенка» мне подала мама, – рассказывает Лариса. – На своем опыте я поняла, что работа на ферме – это очень тяжелый труд, который научил меня ответственности. Такие проекты нужны для того, чтобы руководители знали, чем живут люди в регионе, чтобы они были ближе к народу.

Уже третий год среди победителей конкурса – Александра Карпунина. Девушка отлично рисует, и ее работа вновь была в числе призеров.

– Картинка всплыла в голове сама собой, и я поняла, что должна нарисовать этот рисунок, – комментирует Александра. – Своей работой я хотела сказать, что в мире не должно быть расового неравенства и ущемления прав людей различных национальностей.

Среди юных участников конкурса – второклассница Арина Глазунова. Тема ее сочинения «Человек с большой буквы». Свою работу она посвятила первому генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода Павлу Пландину, в которой рассказала, что дело его живет и развивается по сей день.

В 2018 году «Голос ребенка» стал лауреатом конкурса «Фонда президентских грантов». Как отметили организаторы мероприятия, у него большое будущее.