2018-11-30T15:33:10+03:00
Общество

«Команда правительства» стала самым молодым проектом из претендентов на “Премию Рунета 2018” в нашей номинации», - Андрей Бетин

Церемония вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента интернета состоялась 29 ноября
Анастасия НАЗАРОВА
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На церемонии побывали нижегородские чиновники Андрей Бетин (слева) и Сергей Ефимов. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.На церемонии побывали нижегородские чиновники Андрей Бетин (слева) и Сергей Ефимов. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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В четверг, 29 ноября, в Москве состоялась церемония вручения «Премии Рунета 2018». Одним из претендентов на национальную премию (самым молодым в номинации «Лидеры цифровой трансформации») стал проект «Команда правительства Нижегородской области», сообщает пресс-служба облправительства.

Как отметил присутствовавший на церемонии Андрей Бетин, управделами правительства Нижегородской области, и лауреаты, и номинанты оказались гораздо старше и опытнее (от двух до пяти лет). Тогда как «Команде правительства» всего полгода.

- Нас уже отметили, услышали, но определенно нам есть к чему стремиться, - добавил чиновник.

В свою очередь министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов отметил, что стать номинантом «Премии Рунета» - получить обратную связь от независимой широкой аудитории о правильности выбранных облправительством направления и решения.

Вообще эта национальная премия присуждается в пятнадцатый раз. В разные годы ее лауреатами становились МИА «Россия сегодня», «Сбербанк», Яндекс, Дневник.ру и другие компании.

Что касается «Команды правительства», то этот проект был отмечен Институтом развития интернета «За участие в формировании цифрового ландшафта РФ». Напомним, что в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал проект главе государства.

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