Декабрьские гастроли в Нижнем Новгороде: «Любэ», Дмитрий Певцов и Виктор Сухоруков

Последний месяц уходящего года богат на концерты и спектакли с участием знаменитых артистов. Конечно, большая часть мероприятий запланирована на первую половину декабря, ведь дальше - новогодние представления. Тем не менее выбор у нижегородцев большой: 14 концертов, около 10 спектаклей и одна (но какая!) дискотека. Знакомьтесь, афиша на декабрь.

Николай Расторгуев выступит в приволжской столице.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНЦЕРТЫ

Lumen: XX лет/ Акустика

Начав отмечать день рождения «электрической» частью весной, Lumen собрали аншлаги на крупнейших площадках, включая московский Stadium и в очередной раз доказали: круглая дата не делает музыку группы ностальгической, их хлесткие и яростные песни абсолютно созвучны сегодняшнему дню. Осеннее продолжение тура - своеобразный второй акт. Lumen вернутся во многие города, где уже побывали весной, но на другие площадки, более камерные, а многие знаковые песни группы в этот раз прозвучат в акустике. (18+)

1 декабря, 19.00

Концертный зал Premio, Нижневолжская набережная, 1; тел. 410-57-17

Билеты: 1300 - 4000 рублей

Дмитрий Певцов и Никита Высоцкий

Концертную программу «Баллада о Высоцком» представят сын Владимира Семеновича Никита и народный артист России Дмитрий Певцов. Концерт состоится при поддержке музыкальной группы «Певцов-оркестрЪ». (18+)

2 декабря, 18.00

Ресторан Maximilian, ул. Большая Покровская, 98; тел. 262-20-72

Билеты: 4800 - 12000 рублей

Супердискотека 90-х

Этой зимой впервые в Нижнем Новгороде пройдет Супердискотека 90-х от радио «Рекорд». Организаторы обещают превратить Дворец спорта в зал из 90-х, прямо как в школьные годы. «Мы отнимем магнитофон у завуча и поставим твою кассету, пригласим на медляк и оторвемся под крутяцкие треки», - зазывают устроители дискотеки.

Самое главное остается неизменным: атмосфера отвязных 90-х, интерактивные зоны в фойе, ностальгические видеоролики на больших экранах, безумно бешеная энергетика в зале и песни, ставшие символом эпохи. На дискотеке выступят: «Света», «Акула», «Краски», «Вирус», «Русский размер», «Турбомода», «Фактор 2», Dj Цветкоff и другие. (12+)

2 декабря, 19.00

КРК «Нагорный», пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68

Билеты: 1000 - 2500 рублей

«Любэ»: 29 лет на сцене!

Ярко вспыхнув на российском музыкальном небосклоне в конце восьмидесятых, группа «Любэ» за много лет не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а практически народными песнями. Песни этого коллектива по-прежнему близки и понятны большинству россиян. Услышать их можно будет на предстоящем концерте (12+)

3 декабря, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 2700 - 5000 рублей

5 декабря Jah Khalib в Нижнем Новгороде. Фото: https://vk.com/jahkhalibФото: СОЦСЕТИ

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо»

Поклонники этой колоритной и легкоузнаваемой женщины, сумевшей своим талантом завоевать не только их искреннюю любовь, но и многочисленные титулы и награды, всегда ждут с нетерпением ее выступлений. Каждый концерт Надежды Кадышевой представляет собой удивительную смесь прекрасной музыки, теплой атмосферы, душевного комфорта, артистического таланта певицы и хорошего настроения.

В Нижнем Новгороде певица представит осени новую концертную программу «И снова любовь…», включающую в себя не только новые композиции, но и уже давно полюбившиеся ее преданным поклонникам песни. (6+)

4 декабря, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 1200 - 3000 рублей

Михаил Бублик

Творчество Михаила Бублика сочетание яркого мелодического таланта, отличного музыкального вкуса и неуемного темперамента. Его музыка свободна от стилистических рамок, и она для него не цель, а потребность в самовыражении. Михаил пишет не ради денег и популярности, а просто потому, что хочет поделиться частью себя. За его плечами три авторских альбома. Каждый его концерт - это полная, обезоруживающая самоотдача и абсолютная откровенность со слушателем.

5 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1400 - 2800 рублей

Jah Khalib. Хит-мейкер нашего времени

Ставшее уже традицией, единственное выступление в году обещает стать одним из наиболее ожидаемых музыкальных событий и большим подарком для слушателей Jah Khalib. Автор множества хитов, который уже давно разлетелись на цитаты не только среди молодежи, но и более взрослого поколения. Артист презентует новый альбом E.G.O., а также новые треки в сопровождении своего бэнда. (12+)

5 декабря, 20.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1500 рублей

Нью-Йорк джаз

Рэй Браун Джуниор - американский джазовый и блюзовый певец, шоумен и исполнитель на ударных инструментах, а также единственный сын великой джазовой певицы Эллы Фитцджеральд. К счастью, Рэй не стал соревноваться со своей великой матерью, а нашел свой путь в вокале, стилистике и поведении на сцене.

Яркий музыкант и замечательный человек, Рэй Браун-младший своими выступлениями несет огромный заряд позитива и доброты. Ему много что есть рассказать музыкой и словами. Это второй приезд артиста в Россию. Как и в прошлый раз его сопровождает ансамбль Станислава и Вадима Майнугиных. (12+)

6 декабря, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 1800 рублей

«Тараканы» на рок-фестивале

Культовая российская группа «Тараканы» после творческого перерыва впервые выступит на нижегородской сцене. Кроме качественного живого звука поклонников ждет автограф-сессия, которая пройдет перед началом фестиваля Dreams of rock. Не меньше драйва гости испытают от знаменитых композиций мировой рок-культуры, исполненных кавер-группами New Gorky, Cool Britannia, White fire и Sunset drive. (18+)

7 декабря, 18.00

Концертный зал Premio, Нижневолжская набережная, 1; тел. 410-57-17

Билеты: 900 - 2000 рублей

Михаил Жванецкий приглашает на творческий вечер.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сольный концерт Гелы Гуралиа

Гела Гуралиа - российский и грузинский певец, обладатель уникального голоса тенор-альтино. Он стал открытием телепроекта «Голос 2», покорив многомиллионную зрительскую аудиторию Первого канала своим безграничным талантом и мастерством. Множество концертов, которые артист провел по всей стране, дали возможность зрителям, полюбившим его творчество, почувствовать мощную энергетику певца, насладиться завораживающим живым исполнением, которое затрагивает тайные струны души и вызывает невероятное восхищение. На всех концертах - только живой звук. (12+)

7 декабря, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1500 - 5000 рублей

Катерина Голицына. От «Катюши» до шансона

Катерина Голицына талантливый композитор, поэт, певица в стиле поп-шансон. Профессиональную музыкальную карьеру начала в середине 80-х годов в составе ВИА «Москвички». Спустя несколько лет создала группу «Катюша», где покорила сердца поклонников песнями «Лучшая подруга», «Розы из капрона», «Глупый мальчик». В начале 2000-х началась новая эпоха - Катерина Голицына запела шансон.

На концерте прозвучат самые любимые, популярные хиты и новые песни Катерины Голицыной. «Какая дама пропадает», «Бессовестно счастливая», «Никому не говори», «Одна на миллион» и другие. (12+)

7 декабря, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-11-18

Билеты: 800 - 1500 рублей

Группа «Рождество»

Группа «Рождество» впервые в Нижнем Новгороде даст сольный концерт с программой «Знаешь, так хочется жить». Всех пришедших ждет живое общение с артистами, фото- и автографсессия, а также все хиты и новинки группы.

8 декабря, 20.00

Ресторан Maximilian, ул. Большая Покровская, 98; тел. 262-20-72

Билеты: 4000 - 10200 рублей

Михаил Жванецкий. Авторский вечер

Имя писателя-сатирика уже давно вошло в золотую коллекцию российских юмористов. В концертную программу, с которой Александр Жванецкий приедет в Нижний Новгород, вошли лучшие номера, созданные писателем за всю свою творческую биографию. Кроме уже известных миниатюр, в этот вечер прозвучат и новые произведения, в которых также остро, с таким же искрометным юмором будет рассказано о пороках общества и о человеческой глупости. (18+)

9 декабря, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, тел. 428-31-25

Билеты: 2000 - 4500 рублей

«Импровизация» от Comedy Club

В ДК ГАЗ вы увидите новое непредсказуемое комедийное шоу от Comedy Club Production. В нем нет сценария и все, происходящее на сцене, придумывается участниками на ходу. Ребята оказываются в самых странных ситуациях и выбираются из них с юмором. Прежде, чем попасть на экран, четыре участника «Импровизации» (Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун) несколько лет совершенствовали этот формат на клубных вечеринках. (18+)

10 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1000 - 3000 рублей

Хор Турецкого недавно выступал на главной площади Нижнего. В декабре состоится концерт под крышей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хор Турецкого: 25 лет на сцене

Хор Турецкого - музыкальный феномен 21 века. Настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения. Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет более 5000 выходов на сцену и 3000000 км пройденного пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ - от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на десяти языках. (0+)

16 декабря, 15.00 и 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 2600 - 4800 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Встречайте, мы уходим». На сцене - Виктор Сухоруков

Главные герои спектакля Мартин (Виктор Сухоруков) и Ланс (Андрей Шарков, актер БДТ им. Г.А. Товстоногова) - неугомонные пенсионеры, верящие в целительную силу добрых человеческих отношений. Эти двое - романтики и мечтатели, уходящая натура, белые вороны на фоне жестокого современного утилитарного мира. Действие происходит во Франции, но могло бы происходить в любом другом месте, где господствует прагматизм, а добрые чувства и любовь к ближнему воспринимаются как сентиментальные рудименты. Спектакль о том, что старость - целая планета, на которую попадет каждый, если ему посчастливится жить долго, что, к сожалению, в своем высокомерном эгоизме и эгоцентризме плохо понимают молодые. (16+)

3 декабря, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 2500 - 3600 рублей

Андрей Леонов в спектакле «А вы, все трое - мой отец?»

Комедия, одновременно смешная и трогательная, повествует о молодой учительнице, которая подает в газету объявление о поисках отца. Под самый Новый год в ее дом заявляются трое мужчин, и каждый их них представляется ее кровным отцом. Три кандидата в папы. Радоваться или плакать? Выбирать? Но как? Кто из них настоящий отец, а кто мошенник? Или не мошенник, а одинокая душа, мечтающая о семейном очаге? В спектакле занят звездный актерский состав: Анатолий Васильев, Владимир Долинский, Андрей Леонов, Александр Пашков, Ольга Лифенцева. (12+)

3 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 500 - 2500 рублей

Виктор Сухоруков выступит в дуэте с Андреем Шарковым.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Ночные бабочки Тверской» с Сергеем Астаховым

Цепь невероятных событий и нелепых ситуаций стремительно разворачивается в доме добропорядочного французского пенсионера Альбера. Он думал, что спас обычную девушку от хулигана, но все оказалось гораздо сложнее, и ему приходится играть роль криминального авторитета, втянутого в детективную историю. И понеслось: на его голову сыплются невероятные приключения, нелепые убийства и, конечно же, любовь. Ему приходится общаться с бандитами и при этом стараться быть человеком. Феерическая комедия, в которой смех будет главной составляющей частью. В главной роли - Сергей Астахов. (18+)

4 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 600 - 1600 рублей

«Сирена и Виктория» с Михаилом Полицеймако

Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» - две подруги. Сирена - успешная предпринимательница, которая смогла достичь успеха в бизнесе. Виктория - скромный педагог, человек интеллигентный, тонко чувствующий. Общей их проблемой стало то, что они обе одиноки. От Виктории уходит муж, ну а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого мужчину. В один из вечеров Сирена, вызывает мужчину по вызову. И тут начинается самое интересное…

В ролях: Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Михаил Полицеймако. (16+)

4 декабря, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-11-18

Билеты: 1300 - 2300 рублей

«Подыскиваю жену. Недорого»: Марина Федункив и Роман Юнусов

Спектакль о любви и ее неожиданных поворотах. Главный герой Игорь богат, но несчастлив в любви. Чтобы найти жену, которая оценит его личные качества, а не размер кошелька, он решается изобразить из себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда. После отбора всех кандидаток остается одна, вроде бы являющаяся подходящим вариантом для щепетильного толстосума, но дальнейший поворот событий принимает неожиданный оборот, о котором никто не мог и подумать…

В ролях: Марина Федункив (Comedy woman, «Реальные пацаны»), Татьяна Морозова (Comedy Woman, «Женщины против мужчин»), Роман Юнусов (Comedy Club, «Одноклассницы») и Денис Косяков («Comedy Баттл», «Остров»).

12 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 700 - 2000 рублей

Михаил Полицеймако приедет в Нижний со спектаклем "Сирена и Виктория".Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Моноспектакль «21». Играет актриса МХТ им. Чехова

Литературный спектакль «21» вобрал лучшие произведения наших современников. Вера Павлова, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Тимур Кибиров, Дмитрий Тонконогов... Выбор именно этих авторов не случаен. Современная литература - про нас настоящих, про нас - «здесь и сейчас». Поэзия и проза 21 века дают возможность услышать наше время во всем многообразии красок, звуков, эмоций. За один вечер перед зрителями проносится яркий калейдоскоп историй, людей, судеб. Главную и единственную роль исполняет актриса МХТ им. Чехова Юлия Чебакова (ученица Олега Ефремова). (12+)

12 декабря, 19.00

Дом актера, ул. Пискунова, 10; тел. 436-63-50

Билеты: 500 - 800 рублей

Алексей Макаров в спектакле «Доктор знает все»

Вроде обычная ситуация: двое приходят к врачу со своими душевными проблемами. Обиды, быт, непонимание. Вот только пациенты не люди, а ангел и бес. Да и врач совсем не психолог, а проктолог. И проблемы такие, что непонятно, кому должен помочь доктор: ангелу, бесу, себе или человечеству. Кто победит в этом споре: добро или зло? Кому отдаст победу доктор, смотрящий на мир через мировоззрение проктолога? Сложные взаимоотношения между представителями света и тьмы заставят вас смеяться или плакать. В ролях: Олег Фомин, Алексей Макаров и Владимир Фекленко.

13 декабря, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1000 - 3000 рублей

Звезда Comedy Woman Марина Федункив.Фото: Инстаграм.

«Три кота. С Новым годом!»

В Нижнем Новгороде покажут новый московский лицензионный спектакль с участием ростовых кукол. Новый год с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно…

Утро в семье началось необычно. Мама и папа остались дома, ведь надо успеть подготовить настоящий праздник. А для хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году.

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться. (0+)

20 декабря, 18.30

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 300 - 1100 рублей

Евдокия Германова в постановке «Фаина. Патица, парящая в клетке»

Этот спектакль - дань любви и уважения великой актрисе Фаине Раневской. Происходящее на сцене приковывает внимание зрителя с первой минуты, той самой, когда на сцене появляются Раневская и ее неуклюжая домработница Маруся. На сцене Фаина Георгиевна в гениальном исполнении Светланы Коркошко смеется, грустит, сетует на жизнь, ругается на любимую домработницу, и, конечно же, отпускает свои фирменные шутки. Еще один яркий персонаж спектакля - подруга Фаины Георгиевны, актриса Любовь Орлова - утонченная, шикарная женщина в дорогих нарядах, которая старается окружить подругу любовью и заботой. (18+)

В ролях: Светлана Коркошко, Евдокия Германова, Марина Куделинская, Игорь Письменный, Мария Кресина и другие.

24 декабря, 18.30

Театр драмы им. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 1000 - 3000 рублей