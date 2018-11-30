2018-11-30T14:51:42+03:00
Общество

X Международный юношеский турнир по вольной борьбе состоялся в Арзамасе

Соревнования были посвящены 100-летию со дня рождения Павла Пландина
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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X Международный юношеский турнир по вольной борьбе состоялся в АрзамасеX Международный юношеский турнир по вольной борьбе состоялся в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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X Международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы АО «АПЗ», посвященный 100-летию со дня рождения Павла Ивановича Пландина, состоялся в Арзамасе. Участниками соревнований стали борцы из 16 регионов России, а также Латвии и Эстонии – всего 252 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

- Турнир по вольной борьбе стал традиционным в Арзамасе. В этом году было принято решение посвятить соревнования 100-летию со дня рождения первого генерального директора Арзамасского приборостроительного завода – Павла Ивановича Пландина, который руководил предприятием почти 30 лет и заложил основы всего того, что есть сейчас на АПЗ, - отметил депутат городской думы, начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций АО «АПЗ» Константин Аргентов.

- Сегодняшний турнир носит статус международного. Отрадно, что с каждым годом растет число его участников. Приятно, что вместе с администрацией города спорт поддерживает генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. Благодаря его инициативе СК «Знамя» уже многие годы является кузницей спортсменов-победителей, - сказал председатель комитета по физической культуры, спорту и туризму администрации Арзамаса Артем Журавлев.

Сейчас в секции под руководством тренеров Евгения и Вадима Рыжковых, Константина Буланова занимаются 80 человек. На турнире они показали отличные результаты, завоевав 11 наград.

Воспитанники СК «Знамя» АО «АПЗ», ставшие призерами турнира:

1 место

Антон Сотников (весовая кат. до 36 кг);

Никита Шегуров (до 39 кг);

Максим Колодинов (до 57 кг);

Станислав Рузанов (до 60 кг).

2 место

Татьяна Сотникова (до 36 кг);

Сева Ракушин (до 55 кг);

Дмитрий Савин (до 57 кг).

3 место

Денис Данилин (до 35 кг);

Радислав Рузанов (до 35 кг);

Снежана Рузанова (до 41 кг);

Илья Назаров (до 50 кг).

Тренеры секции вольной борьбы СК «Знамя», спортсмены и их родители выражают благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву за финансовую помощь в организации турнира.

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