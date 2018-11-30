Глеб Никитин вручил ключи от 50 новых автобусов нижегородским автопредприятиям

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провели смотр 50 новых автобусов марки ЛИАЗ, которые были закуплены для нижегородских пассажирских автопредприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Автобусы большой вместимости работают на газомоторном топливе, оснащены автоматической коробкой передач, системой ABS и гидроусилителем руля, а в салоне установлены антивандальные сидения, - отмечается в сообщении. – Число пассажирских мест увеличено, место кондуктора обустроено отдельно, низкий пол и большая площадка у средней двери позволяет комфортно перевозить коляски, а улучшенная ходовая часть адаптирована под затяжные подъемы в гору.

Планируется, что до конца 2018 года в Нижний Новгород поступят еще 50 новых автобусов ЛИАЗ-52967. На закупку автобусов были привлечены федеральные средства в размере 196 миллионов рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов.

- Важно, что все автобусы оборудованы для маломобильных граждан – надеюсь, что эти элементы создания доступной среды нижегородцы заметят и оценят, - подчеркнул Глеб Никитин.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что новые автобусы позволят заняться возвращением на линии старых маршрутов, о которых так просили нижегородцы.

- Нам мешало сделать это раньше лишь отсутствие техники. Теперь она есть, и это поможет вернуть к нормальной работе наши муниципальные предприятия, - отметил Владимир Панов.