2018-11-30T14:43:13+03:00
Общество

Глеб Никитин вручил ключи от 50 новых автобусов нижегородским автопредприятиям

До конца 2018 года в Нижний Новгород должны прибыть еще 50 автобусов
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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50 новых автобусов на газомоторном топливе прибыли в Нижний Новгород. Фото: Юлия ГОРШКОВА50 новых автобусов на газомоторном топливе прибыли в Нижний Новгород. Фото: Юлия ГОРШКОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провели смотр 50 новых автобусов марки ЛИАЗ, которые были закуплены для нижегородских пассажирских автопредприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Автобусы большой вместимости работают на газомоторном топливе, оснащены автоматической коробкой передач, системой ABS и гидроусилителем руля, а в салоне установлены антивандальные сидения, - отмечается в сообщении. – Число пассажирских мест увеличено, место кондуктора обустроено отдельно, низкий пол и большая площадка у средней двери позволяет комфортно перевозить коляски, а улучшенная ходовая часть адаптирована под затяжные подъемы в гору.

Планируется, что до конца 2018 года в Нижний Новгород поступят еще 50 новых автобусов ЛИАЗ-52967. На закупку автобусов были привлечены федеральные средства в размере 196 миллионов рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов.

- Важно, что все автобусы оборудованы для маломобильных граждан – надеюсь, что эти элементы создания доступной среды нижегородцы заметят и оценят, - подчеркнул Глеб Никитин.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что новые автобусы позволят заняться возвращением на линии старых маршрутов, о которых так просили нижегородцы.

- Нам мешало сделать это раньше лишь отсутствие техники. Теперь она есть, и это поможет вернуть к нормальной работе наши муниципальные предприятия, - отметил Владимир Панов.

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