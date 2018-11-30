Синоптики рассказали, какой будет зима 2018-2019 года в Нижнем Новгороде

До наступления календарной зимы остается еще один день, однако морозы в Нижний Новгород пришли уже зимние. По ночам столбики термометров опускаются до -15 градусов. Так что же нижегородцам ждать от грядущей зимы, «Комсомольская правда» выяснила у начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой.

Декабрь

Несмотря на то, что обычно сезон сильных морозов в Нижнем Новгороде приходится на январь и февраль, в этом году первый же зимний месяц начнется с низких температур. 1-2 декабря в Нижнем Новгороде похолодает до -10…-15 градусов. В ночные часы и вовсе столбики термометров будут опускаться до -15…-17 градусов. По области будет чуточку теплее -8…-12 градусов. Правда, продержится такая температура недолго. Уже на следующей неделе нижегородцев ждет небольшое потепление. К середине недели воздух прогреется до -5…-8 градусов, а к концу – до -1…-3 градусов.

Что касается осадков, то они не будут интенсивными в декабре – 35-55 мм. Тем не менее, к середине месяца толщина снежного покрова достигнет обычных зимних показателей – примерно 15 сантиметров. Вместе с тем сохранится угроза гололедицы на дорогах.

Январь

Самым холодным месяцем в Нижнем станет январь. Среднемесячная температура составит -10…-12 градусов. Чаще всего волны интенсивного холода бывают в нашем регионе в конце января - начале февраля. На большей части территории Нижегородской области температурный фон будет близок к климатической норме.

Февраль

Как и в прошлом году, среднемесячная температура февраля будет

вполне соответствовать меркам зимнего месяца. Особенно прохладной будет первая половина февраля. Сорокаградусных морозов, конечно, не будет, но тридцатиградусных отметок столбики термометров вполне могут достичь. Вместе с тем среднемесячная температура воздуха в феврале остановится на отметке -10…-12 градусов.