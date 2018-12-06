Нижегородцы боятся ходить мимо Вечного огня на Автозаводе

Жители Автозаводского района жалуются, что за Парком Славы совсем перестали ухаживать. Здесь не горят фонари, сразу пять колодцев стоит без люков. И при отсутствии освещения провалиться туда не составляет особого труда. А рядом с Вечным огнем уже десять лет стоит заброшенное здание, которое внушает ужас автозаводцам.

Нижегородцы боятся ходить мимо Вечного огня на АвтозаводеФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» обратилась в администрацию Автозаводского района с вопросом о том, когда же Парк Славы приведут в порядок. В администрации ответили, что они уже направили обращение МП «Инженерные сети» о необходимости восстановления работоспособности освещения, а в МП «Ремонт и эксплуатация дорог» о необходимости принять срочные меры по закрытию открытых колодцев.

Нижегородцы боятся ходить мимо Вечного огня на АвтозаводеФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, в администрации Автозаводского района сообщили по результатам голосования 18 марта 2018 года Парк Славы вошел в перечень общественных пространств для первоочередного благоустройства и будет благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года.

Нижегородцы боятся ходить мимо Вечного огня на АвтозаводеФото: СОЦСЕТИ

Так что у жителей Автозаводского района все же есть надежда увидеть Парк Славы красивым и благоустроенным. Но произойдет это, видимо, еще не скоро.