Родственники Валерия Чкалова уже ощутили на себе популярность нового названия нижегородского аэропорта

- Уважаемые пассажиры, мы приземляемся в аэропорту Валерия Чкалова, - именно такую фразу в ближайшем будущем будут слышать все, кто прилетит в Нижний Новгород на самолете.

Имя знаменитого летчика выбрали сами нижегородцы, которые участвовали в конкурсе «Великие имена России», в рамках которого в 47 аэропортах появятся новые названия. На протяжении всего конкурса Валерий Чкалов являлся лидером народного волеизявления. И это несмотря на то, что многие нижегородцы не принимали участия в голосовании.

- Прихожу как-то на рынок, раз в неделю я покупаю там творог, и мужчина, который его продает, говорит: «Вам сегодня бесплатно». «Почему?» - спрашиваю. «А мы вас вчера видели по телевизору, мы вас поддерживаем, мы тоже за это название», - с улыбкой рассказал двоюродный племянник знаменитого летчика Алексей Чкалов. - И таких моментов, когда совершенно разные люди, сталкиваясь с моей фамилией, выражали поддержку, было много. Но многие из них не участвовали в конкурсе.

Сам Алексей Чкалов тоже не стал голосовать. Тут у него совершенно твердая позиция – нижегородцы должны сами выбрать имя для аэропорта. Для себя Алексей Чкалов решил, что не имеет морального права голосовать за своего родственника.

Родственники Валерия Чкалова уже ощутили на себе популярность нового названия нижегородского аэропортаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Скептически пока Алексей Чкалов относится и к тому, что новое название аэропорта поможет популизировать имя Валерия Чкалова.

- Название аэропорта никак не влияет на это, люди едут посмотреть не на название, а на то, что внутри, - уверен Алексей Чкалов. - Надо включить Городец, Чкаловск, Балахну в Золотое кольцо, выстраивать туристические маршруты. Надо чтобы и дети, и взрослые приезжали в музей в Чкаловске. Когда они заглядывают в самолет, на котором Валерий Чкалов совершил свой перелет до Ванкувера, видят условия, в которых они летели 63 часа, вот тогда становится понятно, кто такой Валерий Чкалов, что такое мужество, героизм.

Ну а пока нижегородцы ждут специальное постановление от федеральных властей, что нижегородскому аэропорту действительно присвоено имя Валерия Чкалова. После этого будет решаться вопрос о том, где и как будет размещено имя знаменитого летчика.

Родственники Валерия Чкалова уже ощутили на себе популярность нового названия нижегородского аэропортаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пока же известны лишь итоги конкурса «Великие имена России», которые были объявлены 4 декабря в эфире телеканала "Россия-1". Но поскольку в некоторых городах победило одно и то же имя, необходимо время на то, чтобы разобраться, кому оно в конце концов достанется. У нижегородского аэропорта конкуренции нет, хотя Валерий Чкалов фигурировал и в Иркутске, где есть авиационный завод его имени.

Тем не менее некоторые нижегородцы уже начали называть аэропорт Чкаловским.

- Ну а что? Звучит же!

ЦИФРЫ

Помимо Валерия Чкалова в шорт-лист названий нижегородского аэропорта вошли Максим Горький, за которого проголосовало 32 процента участников и Козьма Минин, которого поддержали 15 процентов нижегородцев. Валерий Чкалов же победил с большим отрывом. За него проголосовало 52 процента нижегородцев, принявших участие в конкурсе «Великие имена России».

Всего же в конкурсе приняло участие 123 тысячи нижегородцев. А собирать мнения и подсчитывать голоса помогали около 700 волонтеров, которые провели более 50 мероприятий и собрали 65 544 анкеты.