В Семенове завершились работы по благоустройству Ложкарной площади

В Нижегородской области продолжают проводить проверки пространств, которые благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Семенове уже завершились работы на Ложкарной площади.

Жители Семенова сами выбрали ее на рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года.

Теперь на площади появились новая брусчатка, тротуары, дорога, круговое движение и парковки. Кроме того, там организованы пешеходные зоны, уличное освещение. Рабочие высадили деревья и кустарники. Еще одним украшением обновленной площади стала детская площадка в стиле местного традиционного промысла «Федосеевской игрушки», скамейки и скульптурные композиции из дерева.

Общий объем финансирования по Ложкарной площади составил около 7,7 миллиона рублей.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» действует в Нижегородской области уже два года. За это время в регионе были отремонтированы десятки общественных пространств - парки, скверы, спортивные площадки. Причем на территории области работы шли даже активнее, чем в самом Нижнем Новгороде. «Комсомолка» вспомнила, как за этот год изменились излюбленные места отдыха жителей региона.