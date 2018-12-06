Клиентский день Natura Siberica в Л'Этуаль пройдет в Нижнем Новгороде 8 декабря

8 декабря в Нижнем Новгороде в магазине Л'Этуаль пройдет клиентский день Natura Siberica. Ведущие консультанты расскажут гостям о бренде, о том, как правильно выбирать натуральную косметику и на что нужно обращать внимание при выборе натуральных средств.

Все желающие также смогут протестировать косметику. В рамках мероприятия будут организованы викторины с призами, а каждый гость, купивший продукцию Natura Siberica, получит подарок.

В рамках клиентского дня нижегородцы смогут увидеть абсолютно новую серию от Natura Siberica - Natura Sakhalin . Она создана специально для Л'Этуаль. В линейке будут представлены 20 косметических средств с экстрактами сахалинских растений, среди которых средства для волос, тела и лица.

Справка:

Л'Этуаль — лидер на российском парфюмерно-косметическом рынке. Компания основана в 1997 году. Почти 1000 магазинов Л'Этуаль в 220 городах по всей России дарят клиентам первоклассный уровень сервиса и создают условия для увлекательного и комфортного бьюти-шопинга. С 2007 года клиенты могут сделать онлайн-покупку в интернет-универмаге www.letu.ru , который насчитывает более 10 миллионов пользователей ежемесячно.

Официальный сайт компании: www.letoile.ru

Natura Siberica – бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную в диких условиях или выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине, Камчатке и на острове Кунашир. Качество продукции подтверждено многочисленными престижными сертификатами (ICEA, ECOCERT, COSMOS STANDARD, BDIH) и международными наградами из Италии, Англии, Франции, Австралии, Германии и других стран.