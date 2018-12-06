Из Нижнего Новгорода будет ходить электричка до "Пужаловой горы"

Начиная с 8 декабря, добраться до горнолыжного курорта «Пужалова гора» в Гороховце станет намного проще. По субботам будет ходить электричка «Нижний Новгород – Пужалова гора». Однако чтобы добраться до самого курорта, нужно будет еще пересесть на автобус.

Электричка отправляется с Московского вокзала в 10.00. Общее время в пути - 1 час 45 минут. Обратно в 15.00 или 17.25 всех желающих будет ждать автобус, который доставит до электрички. В Нижнем Новгороде вы окажитесь в 17.05 и 19.49.

Комлексный тур до горнолыжного курорта можно приобрести на вокзале Нижнего Новгорода и Дзержинска. Сюда входит трансфер туда-обратно (электричка и автобус), а также безлимитное катание на три или пять часов.

Для отправляющихся из Нижнего Новгорода студентов и учащихся такой трехчасовой тур обойдется в 1037 рублей, пятичасовой - 1137 рублей. Полная стоимость тура на три часа составляет 1250 рублей, на пять часов – 1350 рублей. Из Дзержинска поезда обойдется дешевле. Для студентов и учащихся трехчасовое катание обойдется в 936 рублей, а пятичасовое – 1036 рублей. Полная стоимость тура составляет на три часа 1100 рублей, на пять часов – 1200 рублей.