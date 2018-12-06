2018-12-06T12:32:10+03:00
Общество

Иван Носков стал мэром Дзержинска

Его кандидатура была утверждена на заседании думы Дзержинска
Юлия ДАНЧЕНКО
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Иван Носков стал мэром Дзержинска. Фото: admirkИван Носков стал мэром Дзержинска. Фото: admirk
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Иван носков, который до этого исполнял обязанности главы администрации Дзержинска, стал полноправным мэром города химиков. Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

Напомним, 13 ноября в Дзержинске прошло внеочередное заседание думы, на котором были прекращены полномочия главы администрации Виктора Нестерова. Исполняющим обязанности стал Иван Носков. Также от должности первого заместителя главы администрации был освобожден Анатолий Слизов.

На пост главы администрации города Дзержинска претендовало три человека: и.о. главы администрации Иван Носков, которог предложил Глеб Никитин, заместитель главы администрации Анатолий Слизов, идиректор департамента управления делами администрации Сергей Архипов. Однако перед голосованием Анатолий Слизов снял свою кандидатуру.

Голосование за нового мэра проходило открыто. Все депутаты единогласно проголосовали за Ивана Носкова.

Кроме того, председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Дмитрий Меснянкин внес поправку в проект решения «Об избрании главы города», сократив срок полномочий главы города до двух лет. Поправка была принята.

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