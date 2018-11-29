Бензовоз загорелся на АЗС под Богородском

Бензовоз загорелся на автозаправочной станции в поселке Дружный Богородского района днем в четверг, 29 ноября 2018 года. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Очень много огня, гигантский столб дыма, хлопки – очень страшно, что еще что-нибудь взорвется, все-таки рядом АЗС, - рассказывают нижегородцы.

- Сообщение о возгорании бензовоза на территории автозаправочной станции в районе поселка Дружный поступило в ЦУКС Нижегородской области в 15:49. В настоящее время там работают пожарные и спасатели. Причины возгорания устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Бензовоз загорелся на АЗС под БогородскомФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Всего на тушение пожара и ликвидацию его последствий привлечено 35 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 30 человек, 6 единиц техники.

В 17:01 пожар удалось локализовать.