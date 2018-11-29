Писатель Захар Прилепин вошел в новый состав центрального штаба ОНФ

Состав центрального штаба ОНФ увеличился до 68 человек. В частности, в него вошел писатель и публицист Захар Прилепин.

В четверг, 29 ноября, в Москве состоялось пленарное заседание съезда Общероссийского народного фронта. На нем-то и был избран новый состав центрального штаба. Вместе с автором «Обители» в список вошли художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, двукратная Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, певец Денис Майданов, композитор Игорь Матвиенко, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и другие известные россияне.

Добавим, что участие в съезде ОНФ приняли более 4 тысяч человек со всей страны.

СПРАВКА

Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области.

Он окончил филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В настоящее время проживает в Нижнем Новгороде.

Публикуется Прилепин с 2003 года (проза: «Дружба народов», «Континент», «Новый мир», «Искусство кино», «Роман-газета», «Север»).

Писатель, актер, музыкант. Шеф-редактор сайта «Свободная пресса». Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторской программы «Уроки русского» на телеканале НТВ.

Советник главы ДНР, заместитель командира разведывательно-штурмового батальона спецназначения армии ДНР, майор. Организатор сбора и доставки гуманитарной помощи на Донбасс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Развернули как террориста»: Захара Прилепина задержали на границе с Боснией и Герцеговиной

Оказалось, что известному писателю запрещен въезд в это государство (подробности)

Захар Прилепин: «Для Louna я вполне заменяю танк»

Известный писатель прокомментировал отказ нескольких рок-групп ехать на фестиваль «Нашествие» (подробности)

«Два года в батальоне – самое счастливое время»: Захар Прилепин покидает пост замкомандира батальона армии ДНР

И все же автор «Обители» остается советником главы ДНР и главой гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса (подробности)

Дали «тридцать суток»: Фейсбук заблокировал страницу Захара Прилепина

Подписчики гадают, за какое слово из пяти букв его заблокировали (подробности)

Автор «Обители» назвал решение сменить комбата в «батальоне Прилепина» незаконным

Накануне появилась информация о том, что Захару Прилепину запрещен въезд в ДНР (подробности)