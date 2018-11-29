Большой каток откроется на стадионе «Нижний Новгород» 15 декабря

Территория стадиона «Нижний Новгород» станет крупнейшей развлекательной площадкой в Нижегородской области этой зимой – 15 декабря там откроется каток, общая площадь которого составит более 10 тысяч квадратных метров. На катке будут две площадки – с натуральным и искусственным льдом. Кроме того, на стадионе будет работать резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка «Зимняя сказка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Уверен, что ощущение праздника, которое сопровождало матчи мирового первенства, сохранится на этой площадке, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Я приглашаю нижегородцев принять участие в открытии катка и ярмарки – это станет ярким культурным и спортивным событием в жизни не только нашего региона, но и страны в целом.

Каток «Зимняя сказка» будет работать с 15:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Стоимость часа катания для взрослых составит 150-200 рублей в час, для детей с 7 до 14 лет – 50 рублей. Дети до 7 лет смогут кататься бесплатно.

Ярмарка и каток будут работать на стадионе в период с 15 декабря по 10 марта. Таким образом, праздновать на этой площадке будут не только Новый год и Рождество – отдельные мероприятия будут посвящены Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, а также проводам Масленицы.