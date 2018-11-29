Промышленные предприятия совместно с экспертами обсудили возможные источники неприятного запаха в Кстове

Не секрет, что экологическая нагрузка на Кстовский муниципальный район, которую оказывают местные промышленные предприятия, колоссальная. Об этом говорят эксперты, это подтверждают и сами промышленники. В начале сентября 2018 года от жителей Кстова поступило множество жалоб на неприятный запах, и экспертное сообщество сразу отреагировало на проблему и организовало круглый стол, где обсудили экологическую ответственность промпредприятий Нижегородской области. Тогда в обсуждении участвовал только один крупный завод - ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 27 ноября на Кстовском НПЗ состоялась новая встреча, участие в которой приняли и представители ООО «РусВинил» и ООО «СИБУР-Кстово», а также чиновники и экологи. По словам руководителя программы экологической политики ТЭК Всемирного фонда дикой природы Алексея Книжникова эта встреча очень важна для всех.

Промышленные предприятия совместно с экспертами обсудили возможные источники неприятного запаха в КстовеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Следит за качеством воздуха

Прежде чем сесть за стол, собравшиеся посетили все три крупных промпредприятия Кстова.

Как рассказал начальник отдела экологии Кстовского НПЗ Владимир Шувалов, предприятие уже реализовало проект по отгрузке своих нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Москву трубопроводным транспортом, что позволило снизить налив в вагон и уменьшить количество выбросов.

- Также в начале года был реализован проект по вовлечению газов разложения установки крекинга в производство, что позволило сократить выбросы гиоксида серы с установки почти в 4 раза, - сообщил участникам круглого стола Шувалов. - А в начале 2019 года начнется реконструкция установки очистки сточных вод.

Промышленные предприятия совместно с экспертами обсудили возможные источники неприятного запаха в КстовеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Результаты мониторинга подтверждают: по веществам, характерным для выбросов нефтеперерабатывающих предприятий, концентрация не только не превышает предельно допустимую норму, но и находится сильно ниже разрешенной. Сегодня объем выбросов в атмосферу от деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» - 68% от законодательно утверждённой нормы. В связи с чем работа НПЗ не может быть причиной негативных изменений в экологической обстановке города Кстово.

Интенсивность запахов невелика

- Мы посмотрели уровень технологической оснащенности и контроля за выбросами. И предварительно можем сказать, что источником проблем, которые были в Кстове в сентябре, могут являются не только крупные промышленные предприятия, - заявил Алексей Книжников.

Солидарен с ним замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды (Москва) Александр Соловьянов, признавший, что во время экскурсии на трех этих предприятиях почти никаких резких запахов не ощущали.

- Беда в том, что у нас много предприятий, занимающихся несогласованной деятельностью: кто-то жжет отходы, кто-то плавит битум. Мне кажется, один из возможных источников воздействия негативных запахов целесообразно поискать на мелких предприятиях, которые делают свое дело, не считаясь с интересами людей, - добавил доктор химических наук.

Промышленные предприятия совместно с экспертами обсудили возможные источники неприятного запаха в КстовеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В заключение выступил Владислав Атмахов, председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области. Он отметил, что если примеру Кстовского НПЗ последуют остальные промпредприятия (то есть строить современные или модернизировать существующие очистные сооружения, следить за процессом выбросов в атмосферу, минимизировать негативное влияние на окружающую среду), со временем регион «станет абсолютно чистым и экологически привлекательным».