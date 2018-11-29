2018-11-29T15:26:08+03:00
Происшествия

Жителю Дзержинска светит до 5 лет тюрьмы за кражу еды и алкоголя из магазина

Общий размер ущерба составил 6000 рублей [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Злоумышленника арестовали на трое суток.Злоумышленника арестовали на трое суток.Фото: скрин с видео
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В полицию обратился директор магазина на улице Маяковского в Дзержинске с просьбой привлечь к уголовной ответственности одного из посетителей. Дело в том, что мужчина выбил входную дверь и проник внутрь магазина, откуда впоследствии похитил алкоголь и еду, употребив их на месте. Размер ущерба составил 6000 рублей.

Житель Дзержинска незаконно проник в магазин и похитил еду и алкоголь.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Его задержали сотрудники одной из частных охранных организаций Дзержинска по горячим следам и передали полицейским. Его арестовали на трое суток.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту крыжи возбуждено уголовное дело. Задержанному светит до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы до одного года или без такового.

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