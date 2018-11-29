Жителю Дзержинска светит до 5 лет тюрьмы за кражу еды и алкоголя из магазина
В полицию обратился директор магазина на улице Маяковского в Дзержинске с просьбой привлечь к уголовной ответственности одного из посетителей. Дело в том, что мужчина выбил входную дверь и проник внутрь магазина, откуда впоследствии похитил алкоголь и еду, употребив их на месте. Размер ущерба составил 6000 рублей.
Житель Дзержинска незаконно проник в магазин и похитил еду и алкоголь.
Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Его задержали сотрудники одной из частных охранных организаций Дзержинска по горячим следам и передали полицейским. Его арестовали на трое суток.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту крыжи возбуждено уголовное дело. Задержанному светит до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы до одного года или без такового.