Жителю Дзержинска светит до 5 лет тюрьмы за кражу еды и алкоголя из магазина

В полицию обратился директор магазина на улице Маяковского в Дзержинске с просьбой привлечь к уголовной ответственности одного из посетителей. Дело в том, что мужчина выбил входную дверь и проник внутрь магазина, откуда впоследствии похитил алкоголь и еду, употребив их на месте. Размер ущерба составил 6000 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/679971" frameborder="0"></iframe> Житель Дзержинска незаконно проник в магазин и похитил еду и алкоголь.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Его задержали сотрудники одной из частных охранных организаций Дзержинска по горячим следам и передали полицейским. Его арестовали на трое суток.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту крыжи возбуждено уголовное дело. Задержанному светит до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы до одного года или без такового.