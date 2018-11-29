Лазерное вагинальное омоложение широко применяется в современной генитальной пластической хирургии.

Лазерные технологии в лечении каких-либо заболеваний подразумевают воздействие лазерного луча на пораженную область.

В Онли Клиник процедуры с использованием лазера проводятся на суперсовременном трехволновом лазерном аппарате Magic 3.

Лазерные технологии обладают рядом достоинств, благодаря которым луч лазера приобрел широкую популярность в медицине:

• асептические свойства лазера: пораженная область подвергается тепловой обработке и обеззараживается;

• большая сократимость кожи под воздействием лазера;

• небольшая потеря крови;

• короткий реабилитационный период;

• отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций;

• безболезненность манипуляции.

Интимная пластика в Онли Клиник возвращает женщинам молодость и радость жизни.

Лазерное омоложение влагалища в Онли Клиник преследует своей целью избавить женщину от таких проблем:

- недержание мочи 1, 2 степени

- пролапс (опущение гениталий 1, 2 степени)

- синдром релаксации влагалища

- послеродовое восстановление

- лечение атрофии влагалища.

Лазерное омоложение влагалища в Онли Клиник — новейшая технология безоперационной пластики влагалища для лечения синдрома слабого влагалища, недостаточной чувствительности, атрофии мышц, недержания мочи.

Омоложение влагалища особенно рекомендовано женщинам после родов, т.к. позволяет восстановить форму и тонус мышц влагалища и избежать симптомов недержания мочи, значительно повышая качество сексуальной жизни.

Беременности и роды вносят свой вклад в ухудшение состояния влагалища, так же как и наступление менопаузы, которая вызывает понижение гормонального уровня и влагалищную атрофию.

Многие женщины говорят о синдроме вагинальной релаксации как о «слабом влагалище», жалуясь на потерю упругости влагалища, которая напрямую связана с уменьшением трения во время полового акта и, таким образом, ведет к уменьшению или потере сексуальной удовлетворенности.

Существует широкой спектр различных методов лечения синдрома релаксации влагалища, такие как поведенческое лечение (упражнение Кегеля), фармакологическая терапия (гормональные, уплотняющие кремы и спреи) и различные более – менее инвазивные хирургические процедуры. Поведенческая и фармакологическая терапии являются неинвазивными и безопасными, но они имеют ограниченную эффективность. С другой стороны, различные хирургические процедуры обещают намного лучший окончательный результат, но ассоциируются при этом с более высокими рисками.

Хирургические процедуры требуют разрезания влагалищной и окружающей тканей для того, чтобы уменьшить размер влагалищного канала. Операции на чувствительной влагалищной ткани или около нее по своей природе опасны и могут привести к образованию рубцов, повреждению нервов и уменьшению чувствительности. Кроме того, пациенткам необходим длительный восстановительный период.

Вагинальное лазерное омоложение – это минимально инвазивная неаблативная процедура уплотнения влагалища при помощи лазера Magic 3, в которой используется фототепловое взаимодействие лазера со слизистой тканью.

Под воздействием лазера происходит сокращение коллагена в тканях, запускаются процессы восстановления. Нагретая ткань обогащается новым коллагеном, становясь более упругой, юной и эластичной, уменьшая, таким образом, дряблость влагалища и эффекта синдрома вагинальной релаксации.

Вагинальное омоложение влагалища состоит из трех – четырех – пяти лечебных сеансов с интервалом между сеансами 15 дней.

Процедура проводится в одну фазу. Во время этой фазы лазером облучается вся длина вагинального канала.

Лазерное вагинальное омоложение не требует анестезии и никакого послепроцедурного ухода. Однако пациенткам рекомендуется избегать сексуальной активности в течение 48 часов после каждой лечебной сессии.

Контрольные наблюдения проводятся через 48 часов после каждой процедуры, во время второго визита, перед второй лечебной процедурой и через 3 месяца после завершения лечения.

Эффективность данного метода лазерного омоложения влагалища достигает 90%.

Женщины, прошедшие процедуру лазерного омоложения влагалища в Онли Клиник, как правило, положительно отзываются как о самой процедуре, так и последствиях.

Лазерное омоложение влагалища: стоимость

Точную стоимость лазерного омоложения влагалища можно узнать на консультации у врача – гинеколога Онли Клиник по результатам обследований и анализов в зависимости от индивидуальных особенностей организма пациентки.

Интимная пластика в Онли Клиник возвращает женщинам молодость и радость жизни.

Лазерная пластика влагалища

Пластика влагалища лазером – современная методика исправления дефектов вагины, активно практикуемая в нашей Клинике и имеющая массу поклонниц среди пациенток.

Лазерная подтяжка вагины безболезненна, занимает короткое время и дает прекрасный результат – эрогенное, активное, чувствительное влагалище здорового цвета с прекрасным тонусом мышц.

У женщин, которые сделали лазерную пластику влагалища, отзывы о процедуре только положительные.

Стоимость одной процедуры омоложения лазером в Онли Клиник - 10 000 р.

Четыре процедуры лазерного омоложения можно пройти по спеццене, всего за 36 000 руб.

Необходима предварительная консультация врача-гинеколога.

Запись на прием производится по телефонам: 277-66-88 или 8-800-250-68-63 или через форму онлайн-записи на сайте Онли Клиник.