Интимная пластика в Онли Клиник возвращает женщинам молодость и радость жизни
Лазерное вагинальное омоложение широко применяется в современной генитальной пластической хирургии.
Лазерные технологии в лечении каких-либо заболеваний подразумевают воздействие лазерного луча на пораженную область.
В Онли Клиник процедуры с использованием лазера проводятся на суперсовременном трехволновом лазерном аппарате Magic 3.
Лазерные технологии обладают рядом достоинств, благодаря которым луч лазера приобрел широкую популярность в медицине:
• асептические свойства лазера: пораженная область подвергается тепловой обработке и обеззараживается;
• большая сократимость кожи под воздействием лазера;
• небольшая потеря крови;
• короткий реабилитационный период;
• отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций;
• безболезненность манипуляции.
Интимная пластика в Онли Клиник возвращает женщинам молодость и радость жизни.
Лазерное омоложение влагалища в Онли Клиник преследует своей целью избавить женщину от таких проблем:
- недержание мочи 1, 2 степени
- пролапс (опущение гениталий 1, 2 степени)
- синдром релаксации влагалища
- послеродовое восстановление
- лечение атрофии влагалища.
Лазерное омоложение влагалища в Онли Клиник — новейшая технология безоперационной пластики влагалища для лечения синдрома слабого влагалища, недостаточной чувствительности, атрофии мышц, недержания мочи.
Омоложение влагалища особенно рекомендовано женщинам после родов, т.к. позволяет восстановить форму и тонус мышц влагалища и избежать симптомов недержания мочи, значительно повышая качество сексуальной жизни.
Беременности и роды вносят свой вклад в ухудшение состояния влагалища, так же как и наступление менопаузы, которая вызывает понижение гормонального уровня и влагалищную атрофию.
Многие женщины говорят о синдроме вагинальной релаксации как о «слабом влагалище», жалуясь на потерю упругости влагалища, которая напрямую связана с уменьшением трения во время полового акта и, таким образом, ведет к уменьшению или потере сексуальной удовлетворенности.
Существует широкой спектр различных методов лечения синдрома релаксации влагалища, такие как поведенческое лечение (упражнение Кегеля), фармакологическая терапия (гормональные, уплотняющие кремы и спреи) и различные более – менее инвазивные хирургические процедуры. Поведенческая и фармакологическая терапии являются неинвазивными и безопасными, но они имеют ограниченную эффективность. С другой стороны, различные хирургические процедуры обещают намного лучший окончательный результат, но ассоциируются при этом с более высокими рисками.
Хирургические процедуры требуют разрезания влагалищной и окружающей тканей для того, чтобы уменьшить размер влагалищного канала. Операции на чувствительной влагалищной ткани или около нее по своей природе опасны и могут привести к образованию рубцов, повреждению нервов и уменьшению чувствительности. Кроме того, пациенткам необходим длительный восстановительный период.
Вагинальное лазерное омоложение – это минимально инвазивная неаблативная процедура уплотнения влагалища при помощи лазера Magic 3, в которой используется фототепловое взаимодействие лазера со слизистой тканью.
Под воздействием лазера происходит сокращение коллагена в тканях, запускаются процессы восстановления. Нагретая ткань обогащается новым коллагеном, становясь более упругой, юной и эластичной, уменьшая, таким образом, дряблость влагалища и эффекта синдрома вагинальной релаксации.
Вагинальное омоложение влагалища состоит из трех – четырех – пяти лечебных сеансов с интервалом между сеансами 15 дней.
Процедура проводится в одну фазу. Во время этой фазы лазером облучается вся длина вагинального канала.
Лазерное вагинальное омоложение не требует анестезии и никакого послепроцедурного ухода. Однако пациенткам рекомендуется избегать сексуальной активности в течение 48 часов после каждой лечебной сессии.
Контрольные наблюдения проводятся через 48 часов после каждой процедуры, во время второго визита, перед второй лечебной процедурой и через 3 месяца после завершения лечения.
Эффективность данного метода лазерного омоложения влагалища достигает 90%.
Женщины, прошедшие процедуру лазерного омоложения влагалища в Онли Клиник, как правило, положительно отзываются как о самой процедуре, так и последствиях.
Лазерное омоложение влагалища: стоимость
Точную стоимость лазерного омоложения влагалища можно узнать на консультации у врача – гинеколога Онли Клиник по результатам обследований и анализов в зависимости от индивидуальных особенностей организма пациентки.
Интимная пластика в Онли Клиник возвращает женщинам молодость и радость жизни.
Лазерная пластика влагалища
Пластика влагалища лазером – современная методика исправления дефектов вагины, активно практикуемая в нашей Клинике и имеющая массу поклонниц среди пациенток.
Лазерная подтяжка вагины безболезненна, занимает короткое время и дает прекрасный результат – эрогенное, активное, чувствительное влагалище здорового цвета с прекрасным тонусом мышц.
У женщин, которые сделали лазерную пластику влагалища, отзывы о процедуре только положительные.
Стоимость одной процедуры омоложения лазером в Онли Клиник - 10 000 р.
Четыре процедуры лазерного омоложения можно пройти по спеццене, всего за 36 000 руб.
Необходима предварительная консультация врача-гинеколога.
Запись на прием производится по телефонам: 277-66-88 или 8-800-250-68-63 или через форму онлайн-записи на сайте Онли Клиник.