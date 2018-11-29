Сильное похолодание ожидается в Нижнем Новгороде в конце недели

За два дня до зимы в Нижнем Новгороде прилично похолодает. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.

В четверг, 29 ноября, синоптики обещают облачную погоду с осадками. Днем столбики термометра опустятся до -5 градусов. Скорость ветра - 4-9 метров в секунду.

В пятницу, 30 ноября, ночью грянут морозы: прогнозируется до -12 градусов. Днем будет немного теплее - до -6 градусов. При этом ветер будет сильным (5-10 метров в секунду). В целом будет солнечно.

Серьезный минус ожидается 1 декабря, хотя солнце будет светить ярко. Уже ночью столбики термометра опустятся до -11 градусов! Днем температура воздуха будет достигать до -15 градусов, а вечером будет -17. скорость ветра - 3-5 метров в секунду.