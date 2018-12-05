2018-12-05T18:36:22+03:00
Общество

Алексей Гойхман выходит из состава комиссии по транспорту думы Нижнего Новгорода

Депутат гордумы написал заявление об уходе
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алексей Гойхман выходит из состава комиссии по транспорту гордумы Нижнего Новгорода. Фото: gorduma.nnov.ruАлексей Гойхман выходит из состава комиссии по транспорту гордумы Нижнего Новгорода. Фото: gorduma.nnov.ru
Изменить размер текста:

В аппарате думы Нижнего Новгорода сообщили, что депутат Алексей Гойхман написал личное заявление о выходе из состава постоянной комиссии по транспорту и связи. Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий председателя комиссии.

Вопрос о сложении полномочий Алексея Гойхмана будет решаться на ближайшем заседании гордумы 12 декабря. Также депутаты рассмотрят вопрос о выборе нового председателя транспортной комиссии и выходе Алексея Гойхмана из состава комиссии по транспорту и связи.

При этом Гойхман продолжит работать депутатом городской думы, а также останется членом комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

- Нет никаких подводных камней, я понял, что устал, о чем и сказал председателю гордумы, - рассказал Алексей Гойхман «Комсомолке». – Все-таки комиссия по транспорту занимала много времени и сил. Мне бы хотелось больше времени проводить с внуком и внучкой.

По словам Алексея Гойхмана, за 13 лет, которые он возглавляет комиссию по транспорту, возможно, глаз уже замылился, а потому нужно чтобы молодые поработали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей
Нижегородцев просят срочно убрать свои автомобили с улицы Пискунова в районе Театральной площади
Жительница Городца угрожала мужу бензопилой и убила его из ревности
Более 550 единиц техники вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Новгороде
«Соболь» подожгли в Арзамасе 19 декабря
По факту гибели слесаря-ремонтника на предприятии в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
Глеб Никитин вручил орден «За гражданскую доблесть и честь» Виктору Лунину
Нижегородцам запретили шуметь после 20:00
Более десяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Житель Лыскова пойдет под суд за убийство жены во время застолья
Депутаты Заксобрания согласовали кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области
В Выксе «Форд Фокус» сбил пятилетнюю девочку рядом с пешеходным переходом
Навашинский суд отменил постановление ФАС в отношении директора предприятия
В Нижнем Новгороде за хищение миллиона рублей осудили экс-сотрудника инжиниринговой компании
Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом
Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства