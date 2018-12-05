Алексей Гойхман выходит из состава комиссии по транспорту думы Нижнего Новгорода

В аппарате думы Нижнего Новгорода сообщили, что депутат Алексей Гойхман написал личное заявление о выходе из состава постоянной комиссии по транспорту и связи. Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий председателя комиссии.

Вопрос о сложении полномочий Алексея Гойхмана будет решаться на ближайшем заседании гордумы 12 декабря. Также депутаты рассмотрят вопрос о выборе нового председателя транспортной комиссии и выходе Алексея Гойхмана из состава комиссии по транспорту и связи.

При этом Гойхман продолжит работать депутатом городской думы, а также останется членом комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

- Нет никаких подводных камней, я понял, что устал, о чем и сказал председателю гордумы, - рассказал Алексей Гойхман «Комсомолке». – Все-таки комиссия по транспорту занимала много времени и сил. Мне бы хотелось больше времени проводить с внуком и внучкой.

По словам Алексея Гойхмана, за 13 лет, которые он возглавляет комиссию по транспорту, возможно, глаз уже замылился, а потому нужно чтобы молодые поработали.