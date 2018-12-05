2018-12-05T17:40:25+03:00
Общество

Пожарные машины возле ДК имени С. Орджоникидзе напугали местных жителей

Встревоженные нижегородцы с ужасом ждут повторения недавнего пожара
Юлия ДАНЧЕНКО
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Пожарные машины возле ДК имени С. Ордженикидзе напугали местных жителейПожарные машины возле ДК имени С. Ордженикидзе напугали местных жителейФото: СОЦСЕТИ
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Обеспокоенные местные жители сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что вокруг Дворца культуры имени С. Орджэникидзе собралось много пожарных машин.

- Опять горит, - сокрушаются местные жители.

«Комсомолка» обратилась в ГУ МЧС по Нижегородской области за подробностями. Но оказалось, что никакого пожара нет, и это только учения.

- Сейчас мы все выясням, - сообещали нам в нижеогородской пресс-службе МЧС.

Напомним, 22 ноября в ДК имени С. Орджоникидзе произошел крупный пожар. Пять часов 135 нижегородских пожарных тушили полыхающее здание. Сообщение о возгорании поступило на пульт регионального МЧС в 15.08, но ликвидировать открытое горение удалось лишь к 20.01. К сожалению, за это время Дворец культуры сильно пострадал - по предварительным данным, выгорело 650 квадратных метров.

- Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, в ДК имени Орджоникидзе уже горел второй этаж, - отметили в ГУ МЧС по Нижегородской области. – К счастью, в здании в этот момент уже почти никого не было – мы эвакуировали троих человек, детей среди них нет.

Однако один пострадавший все же был. Его госпитализировали в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России.

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