2018-12-05T14:22:54+03:00
Общество

Сотрудник уголовного розыска спас мужчину из полыньи в Нижнем Новгороде

О героическом поступке мужчины узнали коллеги из социальных сетей и рассказали руководству
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Сотрудник уголовного розыска спас мужчину из полыньи в Нижнем Новгороде. Фото: стоп-кадр видео Светланы ФилатовойСотрудник уголовного розыска спас мужчину из полыньи в Нижнем Новгороде. Фото: стоп-кадр видео Светланы Филатовой
Изменить размер текста:

Видео о том, как мужчина выбегает из своей машины и бросается к тонущему в полынье неизвестному, обошло все социальные сети Нижнего Новгорода. Нижегородцы разыскивали героя, благодарили его и восхищались поступком. Но сам герой так и не объявился. Однако через некоторое время его узнали коллеги. Оказалось, что это 29-летний капитан полиции, сотрудник уголовного розыска Андрей. К сожалению, фамилию и какую-то другую информацию о герое в МВД не раскрывают, так как капитан является оперативным сотрудником.

Крик о помощи тонущего человека Андрей услышал совершенно случайно. 23 ноября он на автомобиле проезжал мимо озера Сортировочное в Канавинском районе с приоткрытыми окнами. Капитан тут же остановился и пошел посмотреть, что случилось.

Оказалось, что в озере образовалась полынья, из которой пытается выбраться мужчина. Не мешкая ни секунды, Андрей бросился на помощь.

- Нельзя было медлить, я действовал инстинктивно, - рассказывает сотрудник уголовного розыска. – Наверное, так поступил бы любой мужчина на моем месте.

Он снял с себя куртку и бросил ему один рукав, чтобы тот, мог, ухватившись за него, выбраться наружу. Но вытянуть сразу не удалось. Капитан полиции сам провалился под лед, но ему удалось выбраться, а также ухватить пострадавшего за шиворот.

Куртка капитана утонула, но утопающего он все же спас. После чего оперативник помог мужчине дойти до машины. в салоне автомобиля постарадавший мужчина смог согреться.

Спасенный полицейским мужчина Антон Шорников рассказал, что решил срезать путь и перейти по замершему озеру. Поскольку рыбаки уже ловили рыбу на этом озере, он решил, что лед уже досточно толстый. Но лед оказался слишком тонкий и не выдержал веса мужчины. Выбраться самостоятельно он не смог и начал звать на помощь.

- Ко мне подбежал парень и вытащил меня, - вспоминает спасенный местный житель. - Потом проводил к себе в машину, дал бушлат и вызвал скорую. Спасибо ему большое!

О геройском поступке капитана полиции стало известно благодаря свидетельнице Оксане Филатовой, которая сняла на видео спасение утопающего, а потом выложила в интернете.

- Геройский поступок! Парень спас тонущего человека. Герой видео, если ты это читаешь – отзовись! Очень хочется сказать тебе спасибо, - написал она под своим видео.

В МВД РОссии по Нижегород ской области расскзали, что Андрей работает в правоохранительных органах уже пять лет и характеризуется только с положительной стороны.

После того, как о поступке сотрудника уголовного розыска стало известно руководству, капитал полиции был редставлен к поощрению медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Атмахов: «С 1 января 2019 года мусор станет товаром»
Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов в эфире программы «Герои Волги» рассказал о «мусорной мафии», предстоящей реформе и утилизации бытовых отходов
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новости 24
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%
83-летняя Валентина Новосадова найдена живой
За смертельное ДТП в Нижнем Новгороде водитель может сесть в тюрьму на пять лет
За повторное управление автомобилем в пьяном виде, нижегородец осужден на 200 часов обязательных работ
Нижегородским детям-инвалидам не выдают коляски и фиксаторы для суставов
Финансирование школы самбо в Кстове будет увеличено
Глеб Никитин: «6,5 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию нацпроекта «Демография»
Кредиторская задолженность муниципальных предприятий Нижнего Новгорода выросла до 3,5 млрд рублей
Муниципальных служащих будут штрафовать в Нижнем Новгороде за некачественную уборку дорог
Нижегородские депутаты проанализируют хозяйственную деятельность «ЕЦМЗ»
Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в чемпионате «Кубок Волги»
Нижегородская полиция разыскивает 20-летнюю Ирину Сычеву
В Нижнем Новгороде сотрудники центра соцобслуживания населения получали зарплату за фиктивного работника
Многофункциональный центр Канавинского района переехал
Средной рынок в Нижнем Новгороде переехал в новое здание
Глеб Никитин: «Официальный мяч матча Аргентина-Хорватия вернется на стадион “Нижний Новгород”»
Российский режиссер получил Гран-При международного кинофестиваля «Северный Характер»
Глеб Никитин поручил до 2021 года обеспечить многодетные семьи участками под ИЖС
Неизвестный водитель сбил 15-летнего подростка в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел совещание по включению Нижегородской области в нацпроект «Наука»
В Нижнем Новгороде трамвай сбил 54-летнюю женщину
Суд приостановил деятельность нижегородского бара из-за антисанитарии
В Нижегородской области разыскивается 83-летняя Валентина Новосадова