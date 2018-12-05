Видео о том, как мужчина выбегает из своей машины и бросается к тонущему в полынье неизвестному, обошло все социальные сети Нижнего Новгорода. Нижегородцы разыскивали героя, благодарили его и восхищались поступком. Но сам герой так и не объявился. Однако через некоторое время его узнали коллеги. Оказалось, что это 29-летний капитан полиции, сотрудник уголовного розыска Андрей. К сожалению, фамилию и какую-то другую информацию о герое в МВД не раскрывают, так как капитан является оперативным сотрудником.

Крик о помощи тонущего человека Андрей услышал совершенно случайно. 23 ноября он на автомобиле проезжал мимо озера Сортировочное в Канавинском районе с приоткрытыми окнами. Капитан тут же остановился и пошел посмотреть, что случилось.

Оказалось, что в озере образовалась полынья, из которой пытается выбраться мужчина. Не мешкая ни секунды, Андрей бросился на помощь.

- Нельзя было медлить, я действовал инстинктивно, - рассказывает сотрудник уголовного розыска. – Наверное, так поступил бы любой мужчина на моем месте.

Он снял с себя куртку и бросил ему один рукав, чтобы тот, мог, ухватившись за него, выбраться наружу. Но вытянуть сразу не удалось. Капитан полиции сам провалился под лед, но ему удалось выбраться, а также ухватить пострадавшего за шиворот.

Куртка капитана утонула, но утопающего он все же спас. После чего оперативник помог мужчине дойти до машины. в салоне автомобиля постарадавший мужчина смог согреться.

Спасенный полицейским мужчина Антон Шорников рассказал, что решил срезать путь и перейти по замершему озеру. Поскольку рыбаки уже ловили рыбу на этом озере, он решил, что лед уже досточно толстый. Но лед оказался слишком тонкий и не выдержал веса мужчины. Выбраться самостоятельно он не смог и начал звать на помощь.

- Ко мне подбежал парень и вытащил меня, - вспоминает спасенный местный житель. - Потом проводил к себе в машину, дал бушлат и вызвал скорую. Спасибо ему большое!

О геройском поступке капитана полиции стало известно благодаря свидетельнице Оксане Филатовой, которая сняла на видео спасение утопающего, а потом выложила в интернете.

- Геройский поступок! Парень спас тонущего человека. Герой видео, если ты это читаешь – отзовись! Очень хочется сказать тебе спасибо, - написал она под своим видео.

В МВД РОссии по Нижегород ской области расскзали, что Андрей работает в правоохранительных органах уже пять лет и характеризуется только с положительной стороны.

После того, как о поступке сотрудника уголовного розыска стало известно руководству, капитал полиции был редставлен к поощрению медалью МВД России «За смелость во имя спасения».