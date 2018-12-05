2018-12-05T15:21:43+03:00
Общество

Полицейский спас тонущего мужчину из полыньи в Нижнем Новгороде

Скромный герой не хотел рассказывать о своем поступке
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сотрудник уголовного розыска спас мужчину из полыньи в Нижнем Новгороде. Фото: стоп-кадр видео Светланы ФилатовойСотрудник уголовного розыска спас мужчину из полыньи в Нижнем Новгороде. Фото: стоп-кадр видео Светланы Филатовой
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Видео о том, как мужчина выбегает из своей машины и бросается к тонущему в полынье неизвестному, обошло все социальные сети Нижнего Новгорода. Нижегородцы разыскивали героя, благодарили его и восхищались поступком. Но он не объявлялся.

И когда нижегородцы уже начали забывать об этой истории, герой нашелся - его узнали коллеги. Оказалось, что это 29-летний капитан полиции, сотрудник уголовного розыска Андрей. К сожалению, фамилию и какую-то другую информацию МВД не раскрывает, так как капитан является оперативным сотрудником.

Крик о помощи тонущего человека Андрей услышал совершенно случайно. 23 ноября он проезжал на автомобиле с приоткрытыми окнами мимо озера Сортировочное в Канавинском районе. Услышав крик, капитан тут же остановился и пошел посмотреть, что случилось.

Оказалось, что в озере образовалась полынья, из которой пытается выбраться мужчина. Не мешкая ни секунды, Андрей бросился на помощь.

- Нельзя было медлить, я действовал инстинктивно, - рассказывает сотрудник уголовного розыска. – Наверное, так поступил бы любой мужчина на моем месте.

Он снял с себя куртку и бросил ему один рукав, чтобы тот мог ухватиться за него и выбраться наружу. Но в этот момент Андрей сам провалился под лед. Однако ж ему удалось выбраться, а также ухватить пострадавшего за шиворот.

Куртка капитана утонула, но утопающего он все же спас. После чего оперативник помог мужчине дойти до машины. В салоне автомобиля постарадавший мужчина отогрелся и пришел в себя после случившегося.

Спасенный Антон Шорников рассказал, что решил срезать путь и перейти по замершему озеру. Но лед оказался слишком тонкий, и Антон провалился в воду. Выбраться самостоятельно он не смог и начал звать на помощь.

- Ко мне подбежал парень и вытащил меня, - вспоминает спасенный местный житель. - Потом проводил к себе в машину, дал бушлат и вызвал скорую. Спасибо ему большое!

О спасении утопающего капитаном полиции стало известно благодаря свидетельнице Оксане Филатовой, которая сняла все на видео, а потом выложила его в интернете.

- Геройский поступок! Парень спас тонущего человека. Герой видео, если ты это читаешь – отзовись! Очень хочется сказать тебе спасибо, - написал она под своим видео.

В МВД России по Нижегородской области рассказали, что Андрей работает в правоохранительных органах уже пять лет и характеризуется только с положительной стороны.

После того, как о поступке сотрудника уголовного розыска стало известно руководству, капитал полиции был редставлен к поощрению медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Спасение утопающего на озере Сортировочное в Нижнем Новгороде.

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